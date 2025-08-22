Le camp de Makhmour, bastion stratégique du PKK en Irak, bientôt démantelé

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Il ne reste plus que quelques semaines avant son démantèlement. La Turquie, l'Irak et le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) ont conclu, début août, un accord pour évacuer d’ici à septembre le camp de Makhmour, situé dans le nord de l'Irak, selon des sources citées par Middle East Eye (MEE). Quelques jours plus tôt, dans une lettre adressée aux 10 000 habitants de ce bastion du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et lu à haute voix par le Conseil des familles des martyrs, le leader du groupe, Abdullah Öçalan, avait formulé une demande claire à ses adeptes : accepter d’évacuer le camp sans résistance. Un geste qui parachève la dissolution du groupe armé, annoncée le 12 mai par la voix de son chef suprême, après des mois de tractations avec l’exécutif turc qui considère le PKK comme une entité terroriste. Soulignant que...

Il ne reste plus que quelques semaines avant son démantèlement. La Turquie, l'Irak et le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) ont conclu, début août, un accord pour évacuer d’ici à septembre le camp de Makhmour, situé dans le nord de l'Irak, selon des sources citées par Middle East Eye (MEE). Quelques jours plus tôt, dans une lettre adressée aux 10 000 habitants de ce bastion du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et lu à haute voix par le Conseil des familles des martyrs, le leader du groupe, Abdullah Öçalan, avait formulé une demande claire à ses adeptes : accepter d’évacuer le camp sans résistance. Un geste qui parachève la dissolution du groupe armé, annoncée le 12 mai par la voix de son chef suprême, après des mois de tractations avec l’exécutif turc qui considère le PKK comme une...

