Moyen-Orient - Éclairage

Le camp de Makhmour, bastion stratégique du PKK en Irak, bientôt démantelé

L’accord tripartite, signé entre Ankara, Bagdad et Erbil, prévoit une évacuation entière du camp d’ici à septembre. 

Par Tatiana KROTOFF, le 22 août 2025 à 00h00

Le camp de Makhmour, bastion stratégique du PKK en Irak, bientôt démantelé

Des soldats irakiens aux abords de Makhmour, située à 75 km de Mossoul, le 26 mars. Photo Safin Hamed/AFP

Il ne reste plus que quelques semaines avant son démantèlement. La Turquie, l'Irak et le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) ont conclu, début août, un accord pour évacuer d’ici à septembre le camp de Makhmour, situé dans le nord de l'Irak, selon des sources citées par Middle East Eye (MEE). Quelques jours plus tôt, dans une lettre adressée aux 10 000 habitants de ce bastion du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et lu à haute voix par le Conseil des familles des martyrs, le leader du groupe, Abdullah Öçalan, avait formulé une demande claire à ses adeptes : accepter d’évacuer le camp sans résistance. Un geste qui parachève la dissolution du groupe armé, annoncée le 12 mai par la voix de son chef suprême, après des mois de tractations avec l’exécutif turc qui considère le PKK comme une entité terroriste. Soulignant que...
