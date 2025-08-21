Le plan de conquête de Gaza montre le « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation, selon le Hamas

Le plan de conquête de la ville de Gaza pour lequel le gouvernement israélien a annoncé mercredi le rappel de 60.000 réservistes témoigne du « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu, estime le Hamas dans un communiqué.

« L'annonce aujourd'hui par l'armée d'occupation terroriste du début [d'une] opération contre la ville de Gaza et ses près d'un million d'habitants et de déplacés [...] témoigne [...] d'un mépris flagrant des efforts déployés par les médiateurs », en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, écrit le mouvement islamiste palestinien dans le communiqué.

« Alors que le [Hamas] a annoncé son accord sur la dernière proposition présentée par les médiateurs, [Israël] insiste sur la poursuite de sa guerre barbare » et en ne donnant pas de réponse à cette proposition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « démontre qu'il est le véritable obstacle à tout accord, qu'il ne se soucie pas de la vie [des otages israéliens] et qu'il n'a pas sérieusement l'intention de les récupérer », ajoute le texte.