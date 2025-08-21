Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Le plan de conquête de Gaza montre le « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation, selon le Hamas


AFP / le 21 août 2025 à 08h53

Des Palestiniens cherchant à s'abriter de frappes israélienne à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025. Photo AFP / BASHAR TALEB

Le plan de conquête de la ville de Gaza pour lequel le gouvernement israélien a annoncé mercredi le rappel de 60.000 réservistes témoigne du « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu, estime le Hamas dans un communiqué.

« L'annonce aujourd'hui par l'armée d'occupation terroriste du début [d'une] opération contre la ville de Gaza et ses près d'un million d'habitants et de déplacés [...] témoigne [...] d'un mépris flagrant des efforts déployés par les médiateurs », en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, écrit le mouvement islamiste palestinien dans le communiqué.

« Alors que le [Hamas] a annoncé son accord sur la dernière proposition présentée par les médiateurs, [Israël] insiste sur la poursuite de sa guerre barbare » et en ne donnant pas de réponse à cette proposition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « démontre qu'il est le véritable obstacle à tout accord, qu'il ne se soucie pas de la vie [des otages israéliens] et qu'il n'a pas sérieusement l'intention de les récupérer », ajoute le texte.

Le plan de conquête de la ville de Gaza pour lequel le gouvernement israélien a annoncé mercredi le rappel de 60.000 réservistes témoigne du « mépris flagrant » d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu, estime le Hamas dans un communiqué.« L'annonce aujourd'hui par l'armée d'occupation terroriste du début [d'une] opération contre la ville de Gaza et ses près d'un million d'habitants et de déplacés [...] témoigne [...] d'un mépris flagrant des efforts déployés par les médiateurs », en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza, écrit le mouvement islamiste palestinien dans le communiqué.« Alors que le [Hamas] a annoncé son accord sur la dernière proposition présentée par les médiateurs, [Israël] insiste sur la...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés