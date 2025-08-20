Menu
Soudan: un convoi d'aide du PAM attaqué au Darfour (porte-parole à l'AFP)

AFP / le 20 août 2025 à 21h11

Un convoi d'aide du Programme alimentaire mondial (PAM) a été attaqué mercredi près de la ville soudanaise de Mellit, située dans le Nord-Darfour et en proie à la famine, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'agence onusienne. 

Trois des seize camions du convoi — qui transportait une aide alimentaire vitale destinée aux habitants du village d'Alsayah — ont été endommagés et incendiés, a précisé Gift Watanasathorn, ajoutant que tous les membres du convoi étaient "sains et saufs". Depuis avril 2024, Mellit est sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), des paramilitaires en guerre contre l'armée depuis plus de deux ans.

