Pour l'Iran, l'Europe n'a pas le droit d'étendre la date limite pour le rétablissement des sanctions


AFP / le 20 août 2025 à 20h26

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi lors d'une réunion avec Vladimir Poutine, au Kremlin, le 23 juin 2025. Photo AFP / Pool / Sergei Karpukhin

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé mercredi que les puissances européennes n'avaient pas le droit de déclencher le mécanisme de réimposition automatique de sanctions, prévu par l'accord sur le nucléaire de 2015, ni de prolonger l'échéance d'octobre pour l'activer.

« A partir du moment où nous considérons qu'elles n'ont pas le droit de mettre en œuvre le snapback (le mécanisme en question, ndlr), il est naturel qu'elles n'aient pas non plus le droit d'en prolonger le délai », a déclaré M. Araghchi à l'agence de presse officielle Irna.

