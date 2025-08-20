Le nouveau projet israélien de colonisation « fragmente l'unité » de la Cisjordanie

L'approbation mercredi par Israël d'un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée « fragmente l'unité » de ce territoire palestinien, en en faisant une « véritable prison », a fustigé l'Autorité palestinienne.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a « condamné dans les termes les plus forts » la décision israélienne de mettre en oeuvre ce projet, qui « compromet les perspectives de mise en œuvre de la solution à deux Etats (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien ».

« Cela ancre la division de la Cisjordanie occupée en zones et cantons isolés, déconnectés géographiquement et ressemblant à de véritables prisons où les déplacements entre eux ne sont possibles qu'à travers des points de contrôle d'occupation, au milieu de la terreur des milices de colons armés disséminées dans toute la Cisjordanie », a estimé l'Autorité palestinienne.