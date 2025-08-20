Menu
Sport - Infrastructure

Inauguration du terrain de basketball « Arakji » dans le Akkar


OLJ / le 20 août 2025 à 18h13

Inauguration du terrain de basketball « Arakji » dans le Akkar

La star du basketball Waël Arakji, accompagnée d’une délégation, lors de l’inauguration du terrain « Arakji » à Akkar, le 20 août 2025. Photo relayée par Michel Hallak

Un terrain de basketball baptisé « Arakji », en hommage au célèbre joueur libanais Waël Arakji, a été officiellement inauguré mercredi dans le village de Bireh (caza du Akkar), avec le soutien et la contribution de l’organisation SALAR International, basée en Suède, selon notre correspondant dans le Nord.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans une atmosphère enthousiaste et en présence d’un large public, parmi lequel figuraient Waël Arakji lui-même, des personnalités éducatives et sociales, des maires, des moukhtars, ainsi que des responsables communautaires venus de diverses régions.

À cette occasion, la directrice de l’organisation, Souraya Hammoud, a salué cette initiative comme une contribution au soutien des activités sportives et de jeunesse dans la région. SALAR, qui fait partie de l’Association suédoise des autorités locales et régionales, œuvre à l’échelle mondiale pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

Waël Arakji quitte Riyadi pour l’Arabie saoudite, nouvelle force émergente du basket régional

Waël Arakji a ensuite inauguré le terrain en présence de ses parents, sous les applaudissements chaleureux des habitants et des passionnés de sport. Des discours ont également été prononcés par le joueur et son père, ainsi que par le président de la municipalité de Bireh, Mohammad Meereb, mettant en avant l’importance de cette initiative pour développer les capacités des jeunes et mettre en avant leurs talents.

Fraîchement sacré champion du Liban pour la troisième fois consécutive avec le club Riyadi, Waël Arakji a annoncé le 16 juillet son départ de Manara pour rejoindre les rangs d’al-Oula, club saoudien de la province de Médine tout juste promu en première division.

