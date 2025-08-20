MSF suspend ses activités dans un hôpital du Darfour après une attaque

L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses activités dans un hôpital du Darfour au Soudan, après une attaque meurtrière contre l'établissement.

L'attaque a ciblé dans la nuit du 16 août l'hôpital de Zalingei, chef-lieu de l'Etat du Darfour central, dans l'ouest du Soudan, pays en guerre depuis avril 2023, a précisé MSF dans un communiqué. Elle a fait un mort et cinq blessés, dont un membre du personnel du ministère de la Santé, selon l'organisation. « MSF a été contrainte de suspendre toutes ses activités à l'hôpital, à la suite d'une attaque armée perpétrée à l'intérieur de l'établissement », a ajouté l'ONG.

L'attaque a été menée par des proches armés d'un patient emmené à l'hôpital et qui a succombé à ses blessures. Un accrochage s'en est suivi avec d'autres individus armés. Une grenade a explosé devant les urgences, selon l'ONG. MSF a précisé qu'elle « ne pourra reprendre ses opérations que lorsque toutes les parties auront fourni des garanties de sécurité claires pour protéger le personnel et les patients ».

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre de pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné des millions de personnes et provoqué ce que l'ONU décrit comme la « pire crise humanitaire au monde ». Plus de 120 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre, selon l'ONU.

L'hôpital de Zalingei est le seul qui dessert la population de la région estimée à quelque 500.000 personnes dans un pays frappé par une épidémie de choléra. Il est le seul établissement du Darfour central équipé pour traiter les cas graves de choléra, d'après MSF.

Selon le syndicat des médecins soudanais, environ 90 % des hôpitaux du pays ont été contraints de fermer, nombre d'entre eux ayant été bombardés, pris d'assaut par des combattants ou pillés. Au Soudan, l'armée contrôle le nord, l'est et le centre du pays, tandis que les FSR dominent la quasi-totalité du Darfour et, avec leurs alliés, certaines zones du sud.