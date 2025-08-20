Menu
Moyen-Orient - LETTRE DE GAZA

Noor Alyacoubi, depuis l'enclave : Ô Allah, fais que je meure avant d’être forcée de quitter ma maison

L’armée israélienne « se prépare à une opération prolongée, de plusieurs mois, qui continuera jusqu’en 2026 » dans et autour de la ville de Gaza.

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 20 août 2025 à 14h31

Noor Alyacoubi, depuis l'enclave : Ô Allah, fais que je meure avant d’être forcée de quitter ma maison

Des Palestiniens déplacés fuyant le nord de la bande de Gaza, le 18 août 2025. Photo Mahmoud Issa / Reuters

Noor Alyacoubi, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Alors que le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan de conquête de la ville de Gaza, la jeune femme ne peut se résoudre à abandonner sa maison.Lorsque Israël a commencé à menacer de pousser les habitants de Gaza vers le sud, plus tôt dans la guerre, j’ai été tentée de fuir. Je croyais que si j’allais vers le sud, je serais plus en sécurité, que je pourrais échapper aux bombes et à la faim. Tout ce que je voulais, c’était la sécurité pour moi, mon mari et ma fille. Comme tant d’autres, je m’accrochais à l’espoir fragile que, quelque part dans cette étroite bande de terre, il pourrait encore exister un abri.Mais au fil des jours, alors que je restais dans...
