Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Insolite

Une boule de feu observée dans le ciel japonais


AFP / le 20 août 2025 à 11h40

Une boule de feu, ou "bolide", observée dans le ciel du Japon, dans la nuit du 19 au 20 août 2025. Capture d'écran d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux

Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs, les experts expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre. Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h (14h GMT) mardi, heure locale. 

« Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous », a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK. « On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris », a-t-il ajouté. 


Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, a déclaré qu'il s'agissait d'une boule de feu, un météore exceptionnellement brillant. Il semble s'être abîmé dans le Pacifique, a-t-il ajouté. « Des gens ont rapporté avoir senti l'air vibrer », a-t-il déclaré à l'AFP. Cet objet volant « était aussi brillant que la Lune ».

Selon la Nasa, les objets à l'origine des boules de feu peuvent dépasser un mètre de taille. Les boules de feu qui explosent dans l'atmosphère sont appelées « bolides », bien que les termes « boules de feu » et « bolides » soient souvent utilisés de manière interchangeable.

Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs, les experts expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre. Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h (14h GMT) mardi, heure locale. « Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous », a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK. « On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés