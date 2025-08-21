Semaine de quatre jours à l'école publique : la décision du ministère de l'Éducation divise parents et enseignants

Des enfants déplacés dans une école de Tyr (Liban-Sud). Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
« Nous espérions passer à cinq jours d’enseignement cette année dans le public, mais les circonstances actuelles ne le permettent pas. » La décision de la ministre de l’Éducation Rima Karamé de dispenser pour la troisième année consécutive quatre jours d’enseignement dans les écoles publiques au Liban, dont la rentrée est fixée au 15 septembre, a suscité une vague de critiques. Si le point de vue des enseignants diverge sur cette mesure qui, selon eux, contourne la revalorisation de leurs salaires, les parents évoquent de leur côté des inquiétudes éducatives et des entraves pratiques qui commencent à peser.« Nous avons décidé de maintenir une semaine de quatre jours dans le public pour pouvoir lancer l’année scolaire de manière régularisée, en espérant que ce sera la dernière exception », a expliqué mercredi la ministre Karamé depuis...
« Nous espérions passer à cinq jours d’enseignement cette année dans le public, mais les circonstances actuelles ne le permettent pas. » La décision de la ministre de l’Éducation Rima Karamé de dispenser pour la troisième année consécutive quatre jours d’enseignement dans les écoles publiques au Liban, dont la rentrée est fixée au 15 septembre, a suscité une vague de critiques. Si le point de vue des enseignants diverge sur cette mesure qui, selon eux, contourne la revalorisation de leurs salaires, les parents évoquent de leur côté des inquiétudes éducatives et des entraves pratiques qui commencent à peser.« Nous avons décidé de maintenir une semaine de quatre jours dans le public pour pouvoir lancer l’année scolaire de manière régularisée, en espérant que ce sera la dernière exception », a...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.