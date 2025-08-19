Au Canada, le chef des conservateurs réélu au Parlement

Le chef des conservateurs au Canada, Pierre Poilievre, pressenti pour prendre les rênes du pays en avril avant de voir son étoile pâlir à cause du retour de Donald Trump, a été réélu député au terme d'une élection partielle qui s'est tenue lundi dans l'ouest du pays.

Les résultats officiels le confirment gagnant avec 80% des voix dans la circonscription de Battle River-Crowfoot, en Alberta (ouest).

« De retour en selle », a publié M. Poilievre sur le réseau social X, en légende d'une vidéo de son discours de victoire.

À 46 ans, le politicien de carrière était en lice pour revenir à la Chambre des communes, chambre basse du parlement canadien, après sa défaite surprise en avril dans une circonscription d'Ottawa qu'il tenait depuis 20 ans.

Le taux de participation se chiffre à 58,8%, selon Élections Canada.

« Félicitations à Pierre Poilievre pour son retour à la Chambre des communes », a réagi sur X le Premier ministre canadien Mark Carney.

Le chef des conservateurs avait été donné favori pour devenir Premier ministre. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche avait tout chamboulé, avec ses menaces d'annexer le Canada et d'imposer des droits de douane.

Echaudés, les Canadiens ont jeté leur dévolu sur le libéral Mark Carney, qui avait remplacé en mars le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau.

Depuis sa défaite aux législatives, Pierre Poilievre, dont le style a pu être comparé à celui du tribun américain, est resté très discret.

Un député d'Alberta, qui avait remporté haut la main une des circonscriptions les plus à droite du pays (Battle River-Crowfoot), lui a cédé sa place pour qu'il puisse se présenter. En redevenant député, Pierre Poilievre reprendra ainsi officiellement son rôle de leader de l'opposition.

« Ces dix dernières années, les politiques progressistes ont entraîné une spirale incontrôlable de crime, d'immigration, de frais de logement, d'inflation », a tonné M. Poilievre dans son discours de victoire, avant de s'en prendre au Premier ministre: « Sous M. Carney et ses 157 jours au pouvoir, elles se sont seulement empirées ».

« Pour nous ce sera +Canada first+ » (le Canada d'abord), a ajouté Pierre Poilievre.