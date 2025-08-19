Le Qatar dit que la proposition acceptée par le Hamas reprend « presque intégralement » un précédent plan approuvé par Israël

La proposition de trêve à Gaza, acceptée lundi par le mouvement palestinien Hamas, reprend presque intégralement un précédent plan approuvé par Israël, a déclaré mardi le Qatar, médiateur dans le conflit.

Le Hamas a donné « une réponse très positive, reprenant presque intégralement » un plan « accepté précédemment par Israël » sur une trêve dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien, a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.