Le Qatar dit que la proposition acceptée par le Hamas reprend « presque intégralement » un précédent plan approuvé par Israël

AFP / le 19 août 2025 à 13h41

Des palettes d’aide humanitaire sont parachutées après avoir été larguées par un avion militaire au-dessus de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, lors d’une mission de largage au-dessus du territoire palestinien assiégé par Israël, le 18 août 2025. Photo AFP/ Eyad Baba.

La proposition de trêve à Gaza, acceptée lundi par le mouvement palestinien Hamas, reprend presque intégralement un précédent plan approuvé par Israël, a déclaré mardi le Qatar, médiateur dans le conflit.   

Le Hamas a donné « une réponse très positive, reprenant presque intégralement » un plan « accepté précédemment par Israël » sur une trêve dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien, a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.


