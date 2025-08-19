Joseph Aoun souhaite que la Finul reste au Liban-Sud « aussi longtemps que nécessaire »

Le président Joseph Aoun a affirmé au commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, le général Diodato Abagnara, l’attachement du Liban « au maintien de la force internationale dans le sud du pays aussi longtemps que nécessaire pour la mise en œuvre complète de la résolution 1701, ainsi qu’au déploiement intégral de l’armée libanaise jusqu’aux frontières internationales ».

Le chef de l'État a aussi « insisté sur l’importance de la coopération entre l’armée, la Finul et les habitants des villes et villages du Sud », alors que plusieurs incidents mineurs ont eu lieu au cours des derniers mois entre les Casques bleus et les habitants de certains villages.

La résolution 1701 avait été adoptée en 2006 par le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah et doit encore être pleinement mise en œuvre, cette fois dans le cadre du cessez-le-feu conclu fin novembre dernier entre ces mêmes belligérants.

Les discussions sur le renouvellement du mandat de la Finul ont démarré lundi, à quelques jours d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de son sort qui s’annonce critique. Israël multiplie en effet les signes de son rejet du maintien des Casques bleus au Liban-Sud, tandis que les États-Unis ne sont pas très enthousiastes à l’idée d’une nouvelle prorogation de leur mandat, sans en élargir les prérogatives.

Selon le média israélien Israel Hayom, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a transmis au secrétaire d'État américain Marco Rubio la position officielle d'Israël réclamant l'arrêt des activités de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) dans le sud du pays. « L'organisation a échoué dans sa mission fondamentale : empêcher le Hezbollah de s'établir au sud du fleuve Litani », a affirmé le chef de la diplomatie israélienne, qui reproche également à la FINUL d'avoir « systématiquement présenté une image erronée de la réalité » dans ses rapports au Conseil de sécurité de l'ONU.

Si Israël exige la résiliation immédiate du mandat de la FINUL, elle accepterait à défaut une prolongation de six mois à un an maximum pour permettre un « démantèlement ordonné », selon les médias israéliens.