Dernières Infos - Guerre Russie/Ukraine

Les Occidentaux vont « formaliser » les garanties de sécurité pour l'Ukraine « d'ici dix jours », dit Zelensky

AFP / le 19 août 2025 à 10h15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le président américain Donald Trump (à g.) à son arrivée à l’aile Ouest de la Maison-Blanche, à Washington, DC, le 18 août 2025. Photo AFP/ Andrew Caballero-Reynolds.

Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser « d'ici dix jours » les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré lundi à Washington le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 

« Les garanties de sécurité seront probablement décidées par nos partenaires et il y aura de plus en plus de détails, car tout sera couché sur papier et officialisé (...) d'ici une semaine à dix jours », a-t-il indiqué à l'issue de négociations à la Maison Blanche avec Donald Trump et des dirigeants européens.

« Il est important que les États-Unis donnent un signal clair qu'ils feront partie des pays qui assisteront, coordonneront, et seront aussi des participants dans les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je pense que ça c'est un grand pas en avant », a ajouté M. Zelensky, cité dans un communiqué de la présidence. 

Le président ukrainien s'est réjoui devant Donald Trump, qui le recevait à la Maison Blanche, d'avoir eu avec lui « la meilleure » de leurs discussions pour tenter de trouver une issue à la guerre dans son pays.

« Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump, c'était vraiment la meilleure - enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir - mais c'était vraiment bien, et nous avons parlé de choses extrêmement sensibles », a déclaré M. Zelensky, assis autour d'une table où étaient également M. Trump et les dirigeants de puissances européennes.

Il a ajouté plus tard que Kiev avait offert de se fournir en armes américaines pour 90 milliards de dollars, le Financial Times évoquant lui un budget de 100 milliards financés par les Européens.


