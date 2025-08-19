Un homme exécuté en public pour meurtre

Un homme a été exécuté en public mardi dans le sud de l'Iran après avoir été reconnu coupable du meurtre de quatre membres d'une même famille, a annoncé un média d'État.

« L'un des auteurs du meurtre brutal de quatre membres d'une famille de Beyram, dans la province de Fars, a été pendu en public mardi », a indiqué Mizan, l'agence du pouvoir judiciaire.

« Lors d'un vol en octobre 2024, l'accusé avait assassiné, avec son épouse, une mère et ses trois enfants », a ajouté Mizan.

Le couple avait été condamné à mort en février dernier, et le verdict confirmé par la Cour suprême en avril, selon les médias iraniens.

L'agence Mizan a précisé que l'épouse allait aussi être exécutée, en prison dans son cas, sans préciser de date.

Meurtres et viols sont passibles de la peine de mort en Iran, deuxième pays qui pratique le plus d'exécutions au monde après la Chine, selon des organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty international.

En Iran, les exécutions publiques sont généralement réalisées par pendaison au lever du jour.