Dernières Infos - Consommation

Les prix de l'essence en légère hausse, ceux du gaz et du mazout en baisse


le 19 août 2025 à 10h43

Les prix de l'essence en légère hausse, ceux du gaz et du mazout en baisse

Une station-service dans le quartier de Sodeco, à Beyrouth. Photo L'Orient-Le Jour

Les tarifs de l’essence ont enregistré mardi une légère baisse par rapport au dernier barème publié vendredi dernier par le ministère de l'Énergie et de l'Eau.

En revanche, les prix du mazout et du gaz domestique on tous les deux baissé de manière significative.

Voici les nouveaux tarifs :

- 20 litres d’essence à 95 octane : 1.444.000 livres libanaises (+2.000 LL)

- 20 litres d’essence à 98 octane : 1.484.000 LL (+2.000 LL)

- 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.332.000 LL (-32.000 LL)

- Bonbonne de gaz domestique : 1.059.000 LL (-28.000 LL)

- Kilolitre de mazout (utilisé pour alimenter les générateurs électriques privés) : 682,69 dollars (en baisse de 17,69 dollars).

