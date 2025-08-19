L'Australie critique la révocation par Israël de visas pour ses diplomates

La cheffe de la diplomatie australienne a qualifié mardi de « réaction injustifiée » la révocation par Israël des visas de représentants de Canberra auprès de l'Autorité palestinienne, motivée par la décision du pays océanien de reconnaître un État palestinien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères israélien Gideon Saar a précisé que la mesure faisait également suite au « refus injustifié » de l'Australie « d'accorder des visas à des personnalités israéliennes ».

Il a mentionné le cas du député d'extrême droite Simcha Rothman qui devait donner des conférences en Australie, et dont le visa a été annulé lundi, le gouvernement l'accusant de vouloir « diffuser un message de haine et de division ».

M. Saar a aussi « donné pour instruction à l'ambassade israélienne à Canberra d'examiner attentivement toute demande de visa officielle émanant de l'Australie pour entrer en Israël », a-t-il écrit sur X.

On ignore dans l'immédiat le nombre de diplomates australiens concernés.

Son homologue australienne Penny Wong a critiqué une « réaction injustifiée » d'Israël.

« À un moment où le dialogue et la diplomatie sont plus nécessaires que jamais, le gouvernement (du Premier ministre Benjamin) Netanyahu isole Israël et nuit aux efforts internationaux en faveur de la paix et d'une solution à deux États », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien où siège l'Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas.

Dans le sillage d'autres pays comme la France et le Canada, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé la semaine dernière que son pays avait l'intention de reconnaître un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

Ces pays soutiennent la solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, et appellent Israël à cesser son offensive dévastatrice à Gaza lancée en riposte à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Israël, qui occupe également Jérusalem-Est depuis 1967, rejette la création d'un État palestinien et affirme vouloir poursuivre la guerre pour en finir avec le Hamas et prendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.