De la Ligue arabe à l’UE : leçons d’intégration régionale pour le monde arabe

Alors que les grands ensembles régionaux structurent de plus en plus les rapports internationaux, le monde arabe demeure confronté à une fragmentation persistante, malgré les ambitions affichées depuis la création de la Ligue des États arabes en 1945. À l’inverse, l’Union européenne (UE) a su évoluer, en quelques décennies, d’un simple marché commun vers une union politique disposant d’une diplomatie cohérente.

Face aux défis communs économiques, climatiques, sécuritaires ou migratoires, le besoin d’une véritable intégration régionale arabe se fait plus pressant. Dans ce contexte, l’UE peut représenter un modèle, non pas à reproduire à l’identique, mais à adapter.

Ce texte propose une réflexion stratégique sur les enseignements européens utiles à la refondation du projet arabe.

L’UE est née du traumatisme des guerres mondiales et de la volonté de bâtir une paix durable en Europe. Son point de départ fut économique : la CECA (1951) et la CEE (1957) ont jeté les bases d’un marché commun. Progressivement, l’Union a renforcé son intégration institutionnelle, avec un Parlement élu, une Cour de justice efficace, une Commission qui impulse les politiques communes et une Banque centrale autonome.

La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), bien qu’encore perfectible, illustre une tentative sérieuse de coordination diplomatique. Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) agit aujourd’hui comme une véritable diplomatie collective. Ce cadre a permis à l’UE de devenir un acteur global tout en assurant la stabilité entre ses membres.

La Ligue des États arabes a été conçue dans un esprit de coopération intergouvernementale. Si elle a servi de cadre à certaines initiatives (comme le boycott d’Israël, ou la création de l’Université arabe), son action reste limitée par l’absence de mécanismes de décision contraignants et de volonté politique commune.

Les divisions internes, les conflits prolongés (Syrie, Libye, Yémen) et les influences étrangères ont paralysé de nombreuses tentatives d’union économique ou politique. Même des projets concrets comme le Marché commun arabe ou la Zone arabe de libre-échange n’ont jamais atteint leur plein potentiel.

L’UE dans son parcours offre plusieurs leçons-clés.

– L’intégration sectorielle progressive : l’UE a avancé par étapes, en commençant par les secteurs les plus consensuels (charbon, acier, agriculture), avant d’élargir vers la monnaie et la diplomatie.

– Des institutions fortes et indépendantes : la supranationalité, incarnée par la Commission et la Cour de justice, a permis de surmonter les logiques nationales bloquantes.

– Un socle de valeurs communes : droits de l’homme, démocratie, État de droit : ces piliers ont renforcé la légitimité du projet européen.

– Une diplomatie coordonnée : malgré les divergences, l’UE a su parler d’une seule voix dans plusieurs dossiers (Iran, Ukraine, Balkans).

Ces leçons ne peuvent être simplement transposées dans le monde arabe, mais elles soulignent la nécessité de sortir du strict cadre intergouvernemental.

L’UE peut, en effet, jouer un rôle d’accompagnement actif dans toute tentative arabe de relance de l’intégration :

– Soutien institutionnel : formation des fonctionnaires arabes, conseils juridiques, renforcement des capacités.

– Coopération thématique : projets conjoints en matière de climat, d’éducation, d’économie circulaire ou de cybersécurité.

– Dialogue euro-arabe structuré : organiser un forum permanent entre les institutions européennes et la Ligue arabe, avec des axes clairs (mobilité, jeunesse, transition énergétique).

– Encouragement des acteurs de la société civile et du monde académique à prendre part à la réflexion régionale.

Si l’Union européenne n’est pas un modèle parfait, elle demeure un laboratoire réussi d’intégration régionale. Pour le monde arabe, l’heure est venue de relancer le projet d’unité non pas sur la base d’un nationalisme rhétorique, mais autour de coopérations concrètes, soutenues par des institutions fiables et une vision partagée.

L’UE, en tant que partenaire stratégique, a un rôle important à jouer non pas en dictant une voie, mais en partageant son expérience. L’intégration arabe n’est pas une utopie : c’est un impératif, à condition d’en faire un objectif stratégique et progressif.





