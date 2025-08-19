Menu
Agenda - Hommage Ã  Jean-Louis Mainguy

Le souvenir et lâ€™exemple

OLJ / Claude FERNAINÃ, le 19 aoÃ»t 2025 Ã  00h00

Cher Jean-Louis,

Ta disparition laisse un vide immense pour tous ceux qui tâ€™ont connu et aimÃ© mais aussi dans la communautÃ© de lâ€™UFE-Monde.

Tu as assumÃ© avec constance et dÃ©vouement toutes les responsabilitÃ©s, toujours animÃ© par le souci de dÃ©fendre les intÃ©rÃªts des FranÃ§ais de lâ€™Ã©tranger et de renforcer les liens de solidaritÃ©.

Que ton souvenir demeure vivant comme une lumiÃ¨re intÃ©rieure et que ton exemple continue dâ€™inspirer ceux qui tâ€™ont connu et su tâ€™apprÃ©cier.

Claude FERNAINÃ‰

PrÃ©sidente de lâ€™UFE-Liban

