Dernières Infos - Armée libanaise

Trois suspects arrêtés pour trafic de carburant dans la Békaa


L'OLJ / le 18 août 2025 à 11h57

Une stations-service illégale dans la région frontalière de Macharii al-Qaa, à l'est de la Békaa. Photo tirée du compte X de l'armée libanaise

L’armée libanaise a annoncé dimanche avoir arrêté trois individus - dont la nationalité n’a pas été précisée - soupçonnés de trafic de carburant, après une descente dans nombre de stations-service illégales servant à la contrebande, dans la région frontalière de Macharii el-Qaa, dans l'est de la Békaa. La troupe a saisi du matériel, ainsi qu’un important stock d’essence et de mazout.

L'armée libanaise s'est déployée avec force à la frontière entre le Liban et la Syrie, après la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, pour tenter de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière, dans la lutte contre la contrebande et le trafic aux frontières nord et est du Liban. En février et mars, des accrochages liés à des opérations de contrebande ont opposé les forces de sécurité syriennes à des caïds libanais de clans chiites vivant à proximité de la frontière.

La troupe avait fermé mi-juillet plusieurs passages illégaux dans la région de Macharii al-Qaa. Ces voies étaient largement utilisées pour le trafic de marchandises, de carburants et de personnes.

