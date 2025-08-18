Adieu Jean-Louis Mainguy

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le départ de Jean-Louis Mainguy, architecte d’intérieur passionné, perfectionniste et ami fidèle, qui a choisi de nous quitter en ce jour de l’Assomption de la Vierge.

Jean-Louis était bien plus qu’un architecte : il était un ami sincère, un artisan de beauté et d’harmonie. Sa recherche inlassable de perfection et son regard unique sur le monde resteront à jamais gravés dans nos pensées.

Son absence laisse un grand vide, mais aussi une lumière – celle de son œuvre et de l’empreinte qu’il a laissée dans nos vies.

Que la Vierge Marie, en ce jour de l’Assomption, l’accueille dans la paix et la lumière éternelle.

Adieu Jean-Louis, que ton âme repose en paix.

Fawzi NASR

Président de l’Amicale des

anciens de l’ALBA