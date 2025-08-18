Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Agenda

Adieu Jean-Louis Mainguy

OLJ / Fawzi NASR, le 18 août 2025 à 00h00,

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le départ de Jean-Louis Mainguy, architecte d’intérieur passionné, perfectionniste et ami fidèle, qui a choisi de nous quitter en ce jour de l’Assomption de la Vierge.

Jean-Louis était bien plus qu’un architecte : il était un ami sincère, un artisan de beauté et d’harmonie. Sa recherche inlassable de perfection et son regard unique sur le monde resteront à jamais gravés dans nos pensées.

Son absence laisse un grand vide, mais aussi une lumière – celle de son œuvre et de l’empreinte qu’il a laissée dans nos vies.

Que la Vierge Marie, en ce jour de l’Assomption, l’accueille dans la paix et la lumière éternelle.

Adieu Jean-Louis, que ton âme repose en paix.

Fawzi NASR

Président de l’Amicale des

anciens de l’ALBA

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le départ de Jean-Louis Mainguy, architecte d’intérieur passionné, perfectionniste et ami fidèle, qui a choisi de nous quitter en ce jour de l’Assomption de la Vierge.Jean-Louis était bien plus qu’un architecte : il était un ami sincère, un artisan de beauté et d’harmonie. Sa recherche inlassable de perfection et son regard unique sur le monde resteront à jamais gravés dans nos pensées.Son absence laisse un grand vide, mais aussi une lumière – celle de son œuvre et de l’empreinte qu’il a laissée dans nos vies.Que la Vierge Marie, en ce jour de l’Assomption, l’accueille dans la paix et la lumière éternelle.Adieu Jean-Louis, que ton âme repose en paix.Fawzi NASRPrésident de l’Amicale des anciens de l’ALBA...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés