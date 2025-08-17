Ukraine: la réunion en visioconférence de la « coalition des volontaires » a débuté

La « coalition des volontaires » qui rassemble les soutiens de Kiev, dont Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, s'est réunie en visioconférence dimanche à 13H00 GMT, selon des images depuis la résidence d'été du président français au fort de Brégançon.

La réunion vise à préparer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky prévue lundi à Washington, a déclaré en préambule Emmanuel Macron, qui doit également y participer ainsi que les principaux leaders européens. En introduisant les discussions, le président français a de nouveau appelé à « maintenir la pression » sur le président russe Vladimir Poutine.