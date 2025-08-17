Iran : sept jihadistes tués selon un média d'état

Les forces iraniennes ont tué dimanche sept membres d'un groupe jihadiste qui préparaient des attaques dans une région du sud-est de l'Iran, a annoncé un média d'Etat. « Sept membres du groupe terroriste Ansar al-Furqan ont été tués lors d'un affrontement armé » dans le nord de la province du Sistan-Baloutchistan, a rapporté l'agence de presse Irna, citant un responsable local. Les jihadistes « prévoyaient d'attaquer des centres sensibles et des quartiers généraux de l'armée et de la police », a précisé l'agence.

La province du Sistan-Baloutchistan est une région déshéritée régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes jihadistes sunnites, mais aussi des trafiquants de drogue. Ces derniers jours, une autre formation jihadiste, Jaish al-Adl, a revendiqué des attaques qui ont tué deux policiers dans la même province. Le Sistan-Baloutchistan abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite dans un pays à majorité chiite.