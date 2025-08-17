Chareh reçoit le patriarche Yazigi

Le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh (d.), et le patriarche grec-orthodoxe Jean X Yazigi, à Damas, le 16 août 2025. Photo présidence syrienne / Telegram
Le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh a reçu samedi à Damas le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des grecs-orthodoxes, Jean X Yazigi, a rapporté la présidence sur son compte Telegram. Les deux hommes ont discuté du « rôle de l’Église » dans la consolidation de l'unité nationale en Syrie et dans la préservation de la paix civile.
Cette rencontre a eu lieu près de deux mois après l'attentat à l’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes à Damas le 22 juin dernier, qui a fait 25 morts et 63 blessés. L'attentat avait été revendiqué quelques jours plus tard par un mystérieux groupuscule jihadiste syrien répondant au nom de « Saraya Ansar el-Sunna » (« Brigade des partisans des sunnites »). Les autorités syriennes ont, elles, accusé l'organisation État islamique.
