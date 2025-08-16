Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Environnement - Pollution

Tripoli recouverte par un nuage noir de pneus incinérés


le 16 août 2025 à 15h47,

Tripoli recouverte par un nuage noir de pneus incinérés

Les pneus que des inconnus brûlent de manière récurrente à Beddaoui, Tripoli. Ici, le 16 aout 2025. Photo envoyée par Michel Hallak

Un nuage noir de pollution recouvrait samedi la ville de Tripoli, capitale du Liban-Nord, provenant de l’incinération à l’air libre de centaines de pneus dans la région de Beddaoui. Selon notre correspondant Michel Hallak, cette action sert à se débarrasser du caoutchouc pour en ressortir les métaux, dans le but de les vendre.

Des inconnus ont brûlé des centaines de pneus usagés stockés dans la localité de Beddaoui, sans que, encore une fois, la police ne parvienne à les arrêter. La pollution asphyxiante a indisposé les habitants, qui s’en plaignent de manière récurrente alors que les précédentes tentatives de dissuader les malfaiteurs ne parviennent à y mettre un terme.

La pollution provenant de l’incinération sauvage du caoutchouc est extrêmement toxique. La récupération de cuivre et de fer par incinération de déchets et de pneus est devenue une pratique courante dans la grande ville du Liban-Nord. À chaque feu, des odeurs nauséabondes se propagent dans toute la ville y rendant l’air irrespirable pendant plusieurs heures, voire plus dans les quartiers voisins des lieux d’incinération.

Un nuage noir de pollution recouvrait samedi la ville de Tripoli, capitale du Liban-Nord, provenant de l’incinération à l’air libre de centaines de pneus dans la région de Beddaoui. Selon notre correspondant Michel Hallak, cette action sert à se débarrasser du caoutchouc pour en ressortir les métaux, dans le but de les vendre.Des inconnus ont brûlé des centaines de pneus usagés stockés dans la localité de Beddaoui, sans que, encore une fois, la police ne parvienne à les arrêter. La pollution asphyxiante a indisposé les habitants, qui s’en plaignent de manière récurrente alors que les précédentes tentatives de dissuader les malfaiteurs ne parviennent à y mettre un terme.La pollution provenant de l’incinération sauvage du caoutchouc est extrêmement toxique. La récupération de cuivre et de fer par...
commentaires (1)

Ou sont les FSI? Pays bananier

Robert Moumdjian

16 h 54, le 16 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • Ou sont les FSI? Pays bananier

    Robert Moumdjian

    16 h 54, le 16 août 2025

Retour en haut