L'ouragan Erin se renforce en catégorie 3 à l'approche des Caraïbes

L'ouragan Erin s'est rapidement renforcé jusqu'à être classé comme ouragan de catégorie 3 samedi, au moment où il se dirige vers les Caraïbes. Le Centre américain des ouragans (NHC) a indiqué vers 09H00 GMT que les vents soutenus de la tempête avaient atteint 193 kilomètres par heure au maximum, en faisant un « ouragan majeur ».

Erin, premier ouragan de la saison dans l'Atlantique nord, se trouvait alors à environ 275 kilomètres au nord-est d'Anguilla, dans le nord des Petites Antilles, une région comprenant les îles Vierges américaines et britanniques. « Un renforcement rapide devrait se poursuivre, et Erin devrait devenir un ouragan de catégorie 4 plus tard dans la journée », a précisé le NHC dans son dernier bulletin publié samedi.

Des avis de tempête tropicale restent en vigueur pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec des conditions de tempête tropicale possibles dans les 12 heures.

Le NHC a levé l'avis de tempête tropicale pour Anguilla, la tempête s'éloignant de l’île. Le centre de l'ouragan devrait passer pendant le week-end juste au nord des Petites Antilles, des îles Vierges et de Porto Rico. La tempête pourrait entraîner jusqu'à 15 centimètres de pluie dans certaines zones isolées, a ajouté le NHC, ainsi que d'importantes inondations, des glissements de terrain ou des coulées de boue.

Les houles générées par Erin affecteront ce week-end une partie des îles du nord des Petites Antilles, des îles Vierges, de Porto Rico, de l’île d’Hispaniola, ainsi que des îles Turques-et-Caïques. Ces houles s'étendront en début de semaine prochaine aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est des Etats-Unis, provoquant des vagues dangereuses et des courants potentiellement mortels, selon le NHC.

L'ouragan devrait prendre une trajectoire vers le nord d'ici la fin de la journée de dimanche. Les météorologues estiment qu'Erin restera loin des côtes américaines mais l'ouragan pourrait néanmoins entraîner de fortes vagues et une érosion côtière, notamment en Caroline du Nord.

La saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les estimations des autorités météorologiques américaines. L'an passé, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquels l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

Les coupes budgétaires et licenciements imposés par l'administration de Donald Trump cette année à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, font craindre des failles dans les prévisions. En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.



