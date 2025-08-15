Trump dit qu'il va annoncer dans les prochaines semaines les droits de douane sur les semi-conducteurs

Le président américain prévoit d'annoncer « la semaine prochaine ou celle d'après » les droits de douane qui seront imposés sur les semi-conducteurs, a-t-il affirmé vendredi avant son départ pour l'Alaska, où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine.

« Je vais annoncer de nouveaux droits de douane la semaine prochaine ou celle d'après, sur l'acier et, je pense, sur les semi-conducteurs », a déclaré Donald Trump avant d'embarquer dans Air Force One. « Ce sera à un taux plus bas dans un premier temps pour leur (les fabricants, NDLR) laisser le temps de venir s'installer ici puis ce sera très élevé. Et s'ils ne les fabriquent pas ici ils auront à payer une surtaxe très élevée », a-t-il ajouté.

M. Trump présente notamment ses droits de douane comme un moyen d'inciter à la relocalisation d'usines, en particulier dans les secteurs qu'il juge stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'acier et l'aluminium, l'automobile ou l'industrie pharmaceutique.

« Ils vont tous venir parce qu'ils veulent éviter les droits de douane. S'ils ne s'installent pas ici, ils auront à payer, dans certains cas, 200%, 300%, je n'ai pas vérifier encore les taux », a avancé M. Trump, sans préciser à quels secteurs il faisait référence.

Le président américain avait annoncé le 6 août sa volonté d'imposer 100% de droits de douane sur les semi-conducteurs, sans néanmoins préciser la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle surtaxe.

En parallèle, il souhaite imposer une surtaxe également sur les produits pharmaceutiques, qui sera d'abord « un droit de douane bas ». Mais « dans un an, un an et demi maximum, cela sera 150% et ensuite 250% », avait dit M. Trump le 5 août. Il avait ajouté que les taux appliqués, tant pour les produits pharmaceutiques que les semi-conducteurs, devraient être connus « dans le courant de la semaine prochaine ».

Cette annonce semble donc être reportée de plusieurs jours. La possible instauration de droits de douane sur les semi-conducteurs inquiète cependant les marchés. Les titres de Nvidia et AMD, deux des principaux fabricants, perdaient respectivement 1,37% et 1,60% dans la matinée à Wall Street.

Concernant l'acier, 50% de droits de douane sont déjà appliqués depuis le mois de mars sur les importations aux Etats-Unis. La Maison Blanche n'a jusqu'ici pas laissé entendre qu'une nouvelle hausse devrait intervenir.



