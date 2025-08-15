La Chine « opposée » à des sanctions européennes contre l'Iran pour son programme nucléaire

La Chine a indiqué vendredi être « opposée » aux nouvelles sanctions que le trio européen Allemagne-France-Royaume Uni menace de réimposer à l'Iran si aucune solution diplomatique n'est trouvée sur son programme nucléaire d'ici fin août.

La Chine « s'oppose » à des sanctions et « estime que cela n'aide pas les parties à instaurer la confiance et à combler les divergences, et que ce n'est pas propice à l'effort diplomatique pour une reprise rapide des pourparlers », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.

L'Iran avait indiqué jeudi qu'il s'employait avec la Chine et la Russie à empêcher le rétablissement des sanctions européennes, qui avaient été assouplies après un accord de 2015 en échange de restrictions sur le programme nucléaire iranien. Selon l'accord, qui prend fin en octobre, toute partie signataire peut rétablir les sanctions.

Mercredi, les ministres des Affaires étrangères du groupe E3 -- Royaume-Uni, France et Allemagne -- ont menacé de le faire dans une lettre conjointe adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité. Dans la lettre, les ministres des trois pays indiquent être « prêts à déclencher le mécanisme » permettant de rétablir l'ensemble des sanctions internationales à l'encontre de Téhéran.

« Nous essaierons d'empêcher cela, » a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à la télévision d'Etat jeudi. « Si cela ne fonctionne pas et qu'ils l'appliquent, nous disposons d'outils pour répondre. Nous en discuterons en temps voulu. »

En juillet, M. Araghchi a envoyé une lettre à l'ONU affirmant que les pays européens n'avaient pas le droit légitime de rétablir les sanctions. « Toute action entreprise par le Conseil de sécurité maintenant devrait contribuer à atteindre de nouveaux accords dans les discussions, au lieu du contraire, » a ajouté vendredi M. Lin.



