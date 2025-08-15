Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Émotion en Pologne autour d'une banderole de supporters israéliens de football


AFP / le 15 août 2025 à 13h54,

Des joueurs du Maccabi Haifa célèbrent après avoir marqué le premier but lors du match de football de la Ligue des champions de l'UEFA, groupe H, entre le Maccabi Haïfa (Israël) et le Paris Saint-Germain (PSG) au stade Sammy Ofer de Haïfa, le 14 septembre 2022. Photo d'archives RONALDO SCHEMIDT / AFP

Le ministère polonais des Affaires étrangères a condamné « fermement » vendredi les agissements de supporters du club israélien de football Maccabi Haifa accusés d'avoir déployé, lors d'un match contre une équipe polonaise, une banderole sur laquelle on pouvait lire: « Meurtriers depuis 1939 ».

Selon des images et vidéos publiées dans la presse polonaise, des supporteurs de l'équipe israélienne ont affiché jeudi soir une grande banderole en anglais: « Murderers since 1939 » (Meurtriers depuis 1939) lors d'un match entre Maccabi Haifa et Rakow Czestochowa, à Debrecen, en Hongrie. 

Six millions de Polonais, dont trois millions de juifs, ont péri pendant la Deuxième guerre mondiale en Pologne.

« Le ministère des Affaires étrangères condamne fermement le comportement de certains supporters lors » de ce match, a déclaré le ministère polonais dans un communiqué. 

Un fonctionnaire du ministère a rencontré vendredi matin l'ambassadeur d'Israël et a « exprimé sa plus grande indignation face au contenu scandaleux de la banderole ».

« Les relations polono-israéliennes ne peuvent pas - et ne seront pas - détruites par des extrémistes », a ajouté le ministère, qui a également appelé « l'UEFA à réagir de manière appropriée à cet incident ».

Le nouveau président conservateur polonais Karol Nawrocki a qualifié la banderole de « scandaleuse ». Elle « offense la mémoire des citoyens polonais victimes de la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels figuraient trois millions de Juifs. Une stupidité que nul mot ne saurait expliquer », a-t-il écrit sur X.

L'ambassade d'Israël en Pologne a elle aussi condamné cet acte dans la nuit de jeudi à vendredi. « De tels mots et actes, de la part d'aucun camp, n'ont leur place ni au stade ni ailleurs. Jamais ! », a-t-elle écrit sur X. « Ces incidents honteux ne reflètent pas l'esprit de la majorité des supporters israéliens », a-t-elle ajouté.

