Émotion en Pologne autour d'une banderole de supporters israéliens de football

Le ministère polonais des Affaires étrangères a condamné « fermement » vendredi les agissements de supporters du club israélien de football Maccabi Haifa accusés d'avoir déployé, lors d'un match contre une équipe polonaise, une banderole sur laquelle on pouvait lire: « Meurtriers depuis 1939 ».

Selon des images et vidéos publiées dans la presse polonaise, des supporteurs de l'équipe israélienne ont affiché jeudi soir une grande banderole en anglais: « Murderers since 1939 » (Meurtriers depuis 1939) lors d'un match entre Maccabi Haifa et Rakow Czestochowa, à Debrecen, en Hongrie.

Six millions de Polonais, dont trois millions de juifs, ont péri pendant la Deuxième guerre mondiale en Pologne.

« Le ministère des Affaires étrangères condamne fermement le comportement de certains supporters lors » de ce match, a déclaré le ministère polonais dans un communiqué.

Un fonctionnaire du ministère a rencontré vendredi matin l'ambassadeur d'Israël et a « exprimé sa plus grande indignation face au contenu scandaleux de la banderole ».

« Les relations polono-israéliennes ne peuvent pas - et ne seront pas - détruites par des extrémistes », a ajouté le ministère, qui a également appelé « l'UEFA à réagir de manière appropriée à cet incident ».

Le nouveau président conservateur polonais Karol Nawrocki a qualifié la banderole de « scandaleuse ». Elle « offense la mémoire des citoyens polonais victimes de la Seconde Guerre mondiale, parmi lesquels figuraient trois millions de Juifs. Une stupidité que nul mot ne saurait expliquer », a-t-il écrit sur X.

L'ambassade d'Israël en Pologne a elle aussi condamné cet acte dans la nuit de jeudi à vendredi. « De tels mots et actes, de la part d'aucun camp, n'ont leur place ni au stade ni ailleurs. Jamais ! », a-t-elle écrit sur X. « Ces incidents honteux ne reflètent pas l'esprit de la majorité des supporters israéliens », a-t-elle ajouté.