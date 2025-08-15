Attaque de drones ukrainiens contre une raffinerie de pétrole en Russie

Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

« La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée », a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram.

La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la « plus importante du système Rosneft », une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole. « Elle produit une large gamme de carburants, y compris pour l'aviation », et « participe à l'approvisionnement des forces armées russes », a assuré l’État-major.

Des images circulant sur les réseaux sociaux vendredi matin, décrites comme provenant de Syzran mais non vérifiées par l'AFP, montrent de larges panaches de fumées s'élevant de complexes industriels en feu. Une autre frappe de drone ukrainien a tué une femme vendredi dans la ville russe de Koursk, selon le gouverneur de cette région frontalière de l'Ukraine. « Un drone ennemi a attaqué dans la nuit un immeuble » d'un quartier de Koursk, dont les étages supérieurs ont pris feu, a écrit sur Telegram le gouverneur de la région du même nom, Alexandre Khinshtein.

Une femme de 45 ans est morte tandis que 10 personnes ont été blessées, dont un adolescent, a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs immeubles voisins et une école avaient été endommagés.

La région de Koursk avait été la cible à l'été 2024 d'une offensive des forces ukrainiennes, qui s'étaient emparées de plus d'un millier de kilomètres carrés de territoire russe, avant d'en être définitivement chassées en avril 2025.

Depuis que la Russie a lancé son offensive militaire à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, Kiev répond par des frappes de drones sur des infrastructures russes situées à des centaines de kilomètres de sa frontière. Cette nouvelle attaque intervient à quelques heures du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump vendredi dans l'Etat américain de l'Alaska, auquel le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas été convié.

A l'approche de cette rencontre, l'Ukraine fait face à une pression militaire toujours plus forte. Elle a ordonné jeudi de nouvelles évacuations de familles dans une zone de la région de Donetsk (est), l'armée russe ayant avancé rapidement ces derniers jours.

L'armée russe a affirmé que l'Ukraine avait lancé 53 drones dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que Moscou en avait lancé 97.