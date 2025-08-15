Nouvelle série d'arrestations visant l'opposition à Istanbul

La police turque a procédé vendredi à 40 arrestations au sein de la municipalité d'opposition d'Istanbul, dont celles du maire de l'arrondissement central de Beyoglu et de plusieurs de ses proches conseillers, ont rapporté les médias turcs.

Cette nouvelle vague d'interpellations pour « corruption » s'inscrit dans la continuité des arrestations ciblant depuis des mois le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), principale formation de l'opposition turque.

Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, considéré comme le plus redoutable opposant au président Recep Tayyip Erdogan, avait ainsi été arrêté en mars et incarcéré dans la foulée.

Son arrestation avait provoqué une contestation inédite dans le pays depuis 12 ans.

Outre M. Imamoglu, neuf des 26 maires CHP d'arrondissements d'Istanbul ont été arrêtés et incarcérés depuis octobre, la plupart pour corruption, une accusation qu'ils rejettent.

Selon des analystes, le gouvernement tente de fragiliser le CHP, sorti grand vainqueur d'élections locales au printemps 2024 au détriment du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Erdogan.



