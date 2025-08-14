Menu
Dernières Infos - Circulation

le 14 août 2025 à 20h33,

Deux jours de travaux sur l'avenue Charles Hélou, annoncent les FSI

La route au niveau de l'entrée nord du centre-ville de Beyrouth le 7 août 2025. Photo Philippe HAGE BOUTROS/L'Orient-Le Jour

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé, dans un communiqué jeudi, que la circulation sera perturbée sur l’avenue Charles Hélou à Beyrouth pendant deux jours en raison de travaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales.

« Une des entreprises chargées des réparations procédera à des travaux sur la station de traitement des eaux pluviales dans le quartier de Saïfi, avenue Charles Hélou, près du siège central des Kataëb, à partir de 10h le 15 août 2025 et jusqu’au soir du 17 août 2025 », ont précisé les FSI.

« Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la voie de circulation dans le quartier. Il est demandé aux citoyens d’en prendre note, et de respecter les instructions des agents de la Sûreté générale et les indications des panneaux de signalisation sur place, afin de faciliter la circulation et d’éviter les embouteillages », conclut le communiqué.

Les autorités responsables ont lancé, ces derniers jours, des travaux de revêtement sur l’autoroute de Jadra en direction de Saïda, au Liban-Sud, provoquant des embouteillages, selon la Direction du trafic routier et notre correspondant Mountasser Abdallah.

