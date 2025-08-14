Menu
L'UE appelle « toutes les parties » à laisser entrer l'aide humanitaire internationale


AFP / le 14 août 2025 à 17h28,

Des proches soudanais de patients atteints du choléra attendent devant un centre d’isolement, dans les camps de réfugiés de l’ouest du Soudan, dans la ville de Tawila, au Darfour, le 14 août 2025. AFP

L'Union européenne a appelé jeudi « toutes les parties » au Soudan, pays d'Afrique de l'Est en proie à une guerre civile et à la pire épidémie de choléra depuis des années, à laisser entrer l'aide humanitaire internationale « de toute urgence ».

« Les civils doivent être protégés et l'accès humanitaire doit être garanti », a exhorté Bruxelles dans un communiqué également signé par le Japon, le Canada et le Royaume-Uni.

