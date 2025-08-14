L'UE appelle « toutes les parties » à laisser entrer l'aide humanitaire internationale

L'Union européenne a appelé jeudi « toutes les parties » au Soudan, pays d'Afrique de l'Est en proie à une guerre civile et à la pire épidémie de choléra depuis des années, à laisser entrer l'aide humanitaire internationale « de toute urgence ».

« Les civils doivent être protégés et l'accès humanitaire doit être garanti », a exhorté Bruxelles dans un communiqué également signé par le Japon, le Canada et le Royaume-Uni.