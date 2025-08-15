Les deux chiismes politiques libanais et la question de l’État

Les décisions prises par le gouvernement, les 5 et 7 août, concernant le monopole de la force armée et le ramassage des armes du Hezbollah constituent un moment important et courageux dans le processus de restauration d’un État libanais souverain. Depuis la dénonciation, en 1987, de l’accord du Caire de 1969 qui légalisait, sur le sol libanais, la présence et l’usage d’armes par des forces non gouvernementales – et de surcroît étrangères –, une chance historique de s’engager dans une voie similaire s’ouvre à présent.

Ce dénouement, longtemps espéré, s’inscrit dans la foulée de la conclusion tragique de la guerre initiée par le Hezbollah en appui au Hamas le 8 octobre 2023. Les arrangements de cessation des hostilités qui ont conduit au cessez-le-feu du 27 novembre dernier ont vu l’intervention décisive du président de la Chambre, œuvrant au nom, et en lieu et place, des dirigeants d’un parti frère empêtré et défait. Ce témoignage de solidarité du chiisme libanais n’est pas nouveau. Il subsiste et perdure comme le signe d’une entente qui a vu, par exemple, le mouvement Amal et le Hezbollah accaparer tous les sièges dévolus à la communauté au Parlement. Le fonctionnement du« tandem chiite » ne cesse de peser de tout son poids électoral, législatif comme local et au niveau de l’élection du président de la République ou de la constitution des gouvernements.

Aujourd’hui, avec la question posée de la renonciation par le Hezbollah aux armes en sa possession et leur transfert à l’armée libanaise, la relation entre les deux partis apparaît plus sensible, faite à la fois d’atermoiements et de manœuvres. D’atermoiements, car à l’évidence le Hezbollah n’entend pas, en prévision de la négociation avec les États-Unis que Téhéran espère entamer, affaiblir ce dernier en le privant de la carte du Liban-Sud. De manœuvres, car à l’évidence la reddition des armes du Hezbollah est un point gênant pour le parti Amal, qui embarrasse son chef et le contraint à se positionner de manière subtile vis-à-vis de ses interlocuteurs internes comme étrangers. De fait, pour être solidaires face à l’opinion publique – communautaire comme nationale –, les deux partis ne partagent pas pour autant la même vision du devenir libanais ni la même vision stratégique de leur environnement. Si leur jonction s’est opérée en vue de conforter leur place et leur contrôle au sein de l’administration d’État et de ses rouages, leurs trajectoires comme leurs objectifs divergent.

« Les armes sont la parure des hommes »

À l’origine, avant qu’il connaisse le développement que la guerre de 1975 puis les suites que l’invasion israélienne de 1982 lui imprimeront, le mouvement Amal est l’expression de la mobilisation d’une communauté, pauvre, laissée pour compte dans l’évolution de l’État libanais. Le réveil communautaire et politique qui fut le sien a été initié par un homme, l’imam Moussa Sadr. La lutte de ce dernier s’est focalisée sur la mobilisation de la communauté et son ascension sociale et politique. Se rangeant elle-même dans la catégorie des « déshérités », la communauté chiite sous l’égide de son nouveau mentor lutte pour une pleine reconnaissance de son statut et de ses droits, politiques et économiques. Son combat est l’affirmation de soi. Son ambition était d’abord de rehausser son rang dans l’ordre communautaire institutionnel libanais avec, en particulier, la création du Conseil supérieur chiite. Ce lien de dignité politique, à peine établi, subira l’épreuve de la dégradation continue de la situation au Liban-Sud avec l’emprise grandissante des formations militaires palestiniennes et des bombardements israéliens en retour. Cette montée en puissance politique ne tardera pas à déboucher sur la nécessité d’une résistance. Ainsi, bien avant l’invasion israélienne de 1982, Amal commencera à faire une place à une milice armée de défense d’une communauté prise en étau entre les frappes israéliennes et l’hégémonie palestinienne. On se souvient de la phrase de l’imam Moussa Sadr déclarant, en avril 1974, que « les armes sont la parure des hommes ».

De toutes les combinaisons ministérielles, équations présidentielles et médiations, M. Berry incarne le parcours abouti de l’accession de sa communauté aux institutions

Après la disparition de son fondateur, la marche vers le pouvoir d’Amal se confirmera au point de peser sur le retrait du traité du 17 mai 1983, de la participation à tous les pourparlers de paix notamment de Genève et de Lausanne en 1983 et 1984, de la participation à l’accord tripartite intermilices avorté de 1985. L’accord de Taëf, en 1989, dessinera les nouveaux contours du pouvoir. Élu président de la Chambre, Nabih Berry, qui a succédé au fondateur à la tête du Mouvement en 1980, siègera aussi sans désemparer à la tête de la Chambre de 1992 à nos jours. Désormais de toutes les combinaisons ministérielles, de toutes les équations présidentielles et de toutes les médiations, l'homme incarne le parcours abouti de l’accession de la communauté chiite aux institutions de la République.

À côté de ce courant communautaire institutionnel s’est développée une autre tendance plus radicale, plus idéologique, en rupture avec le schéma du pacte national. Le Hezbollah se modèle sur la révolution iranienne dont il est l’une de ses émanations régionales. Ancré comme mouvement de « résistance islamique » à l’occupant israélien, il s’oppose à toute ingérence étrangère mais reste dépendant pour sa stratégie, ses finances et ses armes de l’Iran. Le Hezbollah se déploie sur une ligne idéologique qui n’est pas sans rappeler l’ancien front tiers-mondiste et anti impérialiste des luttes de libération nationale de la seconde moitié du siècle dernier tout en demeurant fortement mâtiné d’islam chiite et d’obédience aux objectifs fixés par le guide de la théocratie iranienne. Son mix doctrinal ne cessera de se raffermir, alliant la résistance à Israël, l’hostilité aux États-Unis et l’ostracisation de ceux qui, de près ou de loin, seront considérés comme de « petits satans » associés complices des plus grands. Ce positionnement va conduire le parti, dès sa première manifestation lors des attentats du 23 octobre 1983 contre les troupes américaines et françaises de la Force multinationale, à mener des actions de plus en plus déterminées. Elles le conduiront d’attaques en confrontations à libérer le Sud- Liban en 2000 puis à s’engager dans deux guerres aux lourdes conséquences humaines et économiques en 2006 et en 2023. En se plaçant sur le terrain de la lutte armée, y compris en Syrie, le Hezbollah prolongera la logique implacable de ceux qui, convaincus de leur droit, sortent du cadre commun pour tracer leur route par la force. Le mandat du président Michel Aoun renforcera cette latitude d’action. Elle permettra au parti le contrôle des frontières et de diverses régions du pays, le renforcement de ses positions militaires, ainsi qu’une présence et une influence dans certains secteurs-clés, notamment sécuritaires, de l’administration.

Dignitaires de la république communautaire et tribuns de la plèbe

Ainsi, au fil des années, deux communautarismes chiites se sont mis en place, portés par deux organisations partisanes agissant chacune sur des registres différents mais sous la férule de la plus puissante d’entre elles. Non antagonistes et jusque-là se voulant non concurrentielles, ces deux formations symbolisent deux modalités de participation de la communauté à l’exercice du pouvoir.

La première de ces modalités délimite un chiisme d’État. Représentée par Amal, elle investit les rouages institutionnels, y pratiquant un entrisme d’enrôlement et cible autant qu’elle le peut des postes décisionnels dans l’administration publique. Cette approche fonctionnelle et clientéliste ne déroge en rien à la pratique usuelle en usage au sein de la classe politique libanaise, sauf par son ampleur et le fait qu’elle s’approprie des fiefs administratifs, comme celui des Finances, comme si la chose pouvait aller de soi dans la république des complicités réciproques. Le parcours du président d’Amal et son statut incontournable sur l’échiquier politique représentent de nos jours le clonage le plus réussi du politicien libanais traditionnel. À la manière de ce dernier, porteur de l’autorité d’un entremetteur agréé de services auprès d’une clientèle de fidèles et d’affidés zélés, le président du Parlement bâtira patiemment sa base électorale. Pourfendant le confessionnalisme outrancier des autres, il saura travailler en sous-main pour écarter toute rivalité et assurer, en récompense de leur loyauté, la prospérité des siens et la fortune de ses partisans. De plus, drapé dans la protestation sincère de ses bons sentiments (et dans celle, tout aussi désintéressée, de ses bons offices), il œuvrera en vue de ces compromis qui façonnent les règlements inévitables au sein d’un système politique reposant sur l’entente et la prébende.

En comparaison avec ce statut achevé de dignitaire de la république communautaire, les dirigeants du Hezbollah apparaissent comme déclassés. Partageant le même profil de tribun de la plèbe de l’antique Rome, les chefs de ce parti n’ont jamais ambitionné de figurer parmi les nouveaux patriciens politiques générés par les guerres miliciennes. Au contraire, c’est la figure de leader révolutionnaire, dépassant par son verbe enflammé l’étroite assiette de sa popularité libanaise pour se poser en meneur arabo-islamique des changements messianiques, qui prévalait dans la personne de Hassan Nasrallah. Plus proche d’un commandant d’Amérique du Sud (à la façon Che Guevara qui se serait nourri de théologie de la libération), dirigeant les destinées d’un foyer de révolte mondiale, le chef religieux se battait pour le triomphe d’un nouvel ordre qu’érigeraient les déshérités de la terre à partir de la banlieue sud de la capitale libanaise, élevée par sa fougue verbale au rang d’épicentre de la vague anti impérialiste régionale. Chiisme de subversion, se mouvant hors de la loi, détournée et contournée, de l’État libanais, motivant, il n’y a pas longtemps encore, par le charisme indéniable de son chef assassiné, une quasi-société se développant à part de la société libanaise. Chiisme disruptif aussi, par rapport au trajet inclusif d’Amal. Chiisme, enfin, empreint de religiosité politique avec sa liturgie et ses cohortes de saints et de martyrs.

Pour autant, les deux chiismes ne sont pas séparés. Ils sont issus du même sursaut de dignité statutaire communautaire et visent la même jonction revivaliste initiée par l’imam Moussa Sadr entre le Jabal Amel et l’hinterland spirituel irako-iranien, de Najaf à Qom. Tout en sachant que le Hezbollah a imprimé aussi à cette relation une connotation militaire après l’avènement de la république iranienne. Les visées des deux formations restent toutefois différentes. La fonction d’Amal est à usage interne. Le Hezbollah, lui, ne vit que de relais et de projection de puissance à partir d’une terre libanaise pensée, au plan stratégique, comme un front de confrontation régionale plus que comme un trait d’union nationale. Là où le Hezbollah voit d’abord le Liban comme un front, Amal, à l’instar de la plupart des partis traditionnels, envisage en priorité l’État comme un fonds. Les deux formations se rejoignant, cependant, en ultime instance, dans leur apport mutuel et complémentaire à l’accumulation continue du capital de pouvoir communautaire. C’est là l’explication de l’unanimisme politique qui fonde la solidarité des deux formations et qui fait, par ailleurs, qu’aucune personnalité politique chiite, représentative, ne peut à leurs yeux critiquer la posture prédatrice d’Amal ou l’intention proclamée du Hezbollah de conserver ses armes sans paraître se désolidariser de sa communauté.

Là où le Hezbollah voit d’abord le Liban comme un front, Amal envisage en priorité l’État comme un fonds

La configuration représentée par les deux partis est-elle, pour autant, inédite dans le système politique libanais ? Non. Les formations chrétiennes des Kataëb et des Forces libanaises représentent deux entités autonomes. La comparaison ne peut toutefois aller jusqu’à son terme car, contrairement à ces deux partis, les actes de naissance d’Amal et du Hezbollah sont dès le départ distincts. Pour autant, cette différence structurelle peut-elle longtemps encore subsister ? Cela dépendra d’abord du changement au niveau des personnalités dirigeantes des deux partis ; ensuite, pour le Hezbollah, de la conjoncture régionale dont il est fortement dépendant ; et, enfin, pour les deux formations, de l’émergence d’un pluralisme intracommunautaire qui viendrait ébranler un dualisme partisan à l’allure paradoxale de monolithe confessionnel.

Cependant, il faut le relever, le chiisme du roman national libanais d’Amal comme le chiisme de « l’ailleurs » que symbolise le Hezbollah partagent, avec les autres partis du spectre politique libanais, l’expérience douloureuse de la sortie jamais tout à fait menée à bien, d’un rattachement originel protecteur. Les maronites l’ont connue par le passé et le connaissent par intermittence avec la France et l’Occident ; les sunnites libanais la vivent en permanence dans leurs rapports à l’oumma arabe et musulmane ; et les chiites l’éprouvent par intermittence face à « l’axe de la résistance».

Carrefour

Aujourd’hui, la situation revêt pour tous les Libanais, en particulier pour la communauté chiite, l’aspect d’un carrefour problématique. Ce qu’il est advenu ne se réduit pas seulement à un revers militaire douloureux et cuisant ni à l’assassinat d’un chef adulé, mais à l’anéantissement d’une stratégie longtemps et patiemment construite par le général iranien Qassem Soleimani. Le Hezbollah, au-delà de ses pertes humaines et en moyens, est à présent, après l’acceptation de l’accord sur les arrangements de sécurité de novembre 2024, sans horizon politique hormis celui que lui autorise sa rhétorique. Le problème de ses armes, c’est-à-dire celui de son pouvoir, est à nouveau posé. Dans l’urgence. Avec celui de l’usage possible que permet encore leur détention.

À cet égard, force est de relever la destination invoquée, changeante et multifacette de ces armes. Ont été ainsi avancées : la lutte continuée contre l’occupant israélien, l’instauration de la parité stratégique avec Israël, le soutien à l’attaque du Hamas à Gaza, la destruction de « l’entité sioniste » mais aussi la défense de la résistance islamique contre ses ennemis de l’intérieur comme au 7 mai 2008. Plus récemment, et comme une fonction existentielle, les armes sont désormais perçues comme un outil de défense de la communauté chiite au vu des terribles massacres en Syrie, en pays alaouite et druze.

Les raisons du Hezbollah de conserver ses armes ne sont pas toutes sans fondement. Aucune ne plaide cependant pour le renforcement de l’État et de la protection commune dont devraient bénéficier tous les citoyens libanais. Ce refus de contribuer à la réhabilitation, à présent possible, de l’autorité publique ne peut que perpétuer la fragilité des institutions. Cette ligne de défense est pourtant celle du Hezbollah sans que le mouvement frère soit nécessairement d’accord sur ce point. Par ailleurs, le Hezbollah au vu de l’importance de son arsenal et de la nature de ses liens permanents avec une puissance extérieure n’est pas une milice comme les autres. C’est une « sur-milice », aguerrie et structurée, dont les armes dépassent, en qualité au moins, celles de l’armée nationale. Dès lors, sa coexistence avec cette dernière n’est pas tant un problème de cohabitation mais de construction d’une existence commune étatique et patriotique et la rupture avec une culture milicienne vouée au culte de la force.

Derrière la lancinante question des armes du Hezbollah se joue également la prolongation d’une alliance entre un féodalisme d’État et une organisation idéologique de masse qui ont su se frayer leur chemin vers les biens et institutions publics. La reproduction de ce modèle, qui a touché tous les acteurs miliciens du système politique, devient pourtant difficile en raison de la raréfaction de la richesse nationale et de la dénonciation de l’accès mafieux à la manne publique par une société civile vigilante.

Reste toutefois entier le projet du Hezbollah de poursuivre la lutte. Quand elle est portée par un projet autoritaire, la conviction idéologique a pour caractéristique majeure d’être indifférente à toute justification raisonnée et de rester réfractaire à toute lucidité critique. Après refus proclamé de désarmer, le Hezbollah a élaboré des slogans qui laissent à penser comme une symbiose mystique du parti avec ses armes, de telle sorte que, pour reprendre ses mots, les lui ravir équivaudrait à lui prendre son âme. Propos effrayant que cette formulation d’une blessure symbolique qui mêle un déni hurlé et un dépit rentré. La sagesse politique consistera à savoir allier la fermeté du projet de restauration de l’État et la nécessité d’accompagner la sortie hors de son enfermement idéologique d’un parti qui croit encore tutoyer la vérité.