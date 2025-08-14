Aoun : Le Liban n’est pas « en faillite », mais un pays « volé »

Le président de la République, Joseph Aoun, a déclaré jeudi au palais de Baabda que « le Liban n’est pas en faillite, mais volé » ajoutant qu'« aucun pays au monde ne fait faillite s’il est dirigé correctement. Nous avons eu des gouvernements qui ont mal géré les ressources ».

Le chef de l'État s'exprimait devant une délégation du Conseil libanais des affaires à Abou Dhabi venu le rencontrer à Baabda, au cours d'une journée où il a aussi présidé une réunion judiciaire avec le ministre de la Justice, Adel Nassar, et les juges Souheil Abboud et Jamal Hajjar, et s’est entretenu avec le ministre des Finances, Yassine Jaber, et le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Karim Souhaid.

Devant la délégation du Conseil des affaires, Joseph Aoun a estimé que « notre problème réside en grande partie dans la corruption, car il n’y a pas eu de reddition de comptes. Aujourd’hui, la justice est là, les dossiers sont ouverts, et il n’y a ni interdits ni lignes rouges. C’est ainsi que les choses reviennent à la normale et que la confiance renaît entre l’État et le peuple, ainsi qu’entre le Liban et les pays étrangers ». Depuis son élection en janvier dernier, le président libanais a affiché sa volonté de débloquer les importants chantiers de réformes que le pays doit lancer pour redresser son économie et son système financier, mis à terre.

« L'empreinte libanaise »

M. Aoun a également salué le rôle de la diaspora libanaise à travers le monde, qui « a constitué le principal soutien du pays au fil des années ». Selon lui, « la force et la richesse du Liban résident ici : il n’existe pas un grand projet, du Brésil à l’Australie en passant par l’Afrique, sans empreinte libanaise ». Ces propos interviennent à l'heure où de nombreux membres de la diaspora n'ont plus accès à leurs fonds et leurs économies, bloqués illégalement dans les banques libanaises depuis le début de la crise économique en 2019.

La véritable richesse du Liban ne réside pas dans ses « ressources naturelles », mais dans «l’investissement dans ses talents, ses compétences et son capital humain », a-t-il ajouté, invitant la délégation du Conseil des affaires à mettre son expertise au service du pays et à y investir.

« Le Liban a besoin d’une véritable justice »

M. Aoun, ancien commandant en chef de l'armée, a par ailleurs présidé une réunion judiciaire réunissant le ministre Nassar, le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Souheil Abboud, le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, ainsi que les nouveaux procureurs nommés dans le cadre des mutations et nominations.

« Vous portez la responsabilité de rendre la justice et d’appliquer la loi à tous les citoyens, sans distinction ni exception, ne vous écartez jamais de la vérité, quelles que soient les circonstances ou les pressions », a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : « la loi est au-dessus de tous, et son application doit être juste et équitable pour chacun, du plus haut responsable au plus simple citoyen. Restez proches des gens et de leurs préoccupations, et œuvrez à restaurer la confiance des citoyens dans la justice par un travail intègre et transparent. Le Liban a aujourd’hui un besoin urgent d’une véritable justice, capable de rebâtir la confiance dans les institutions et de protéger la dignité humaine ».

Enfin, le président Aoun s'est entretenu avec le ministre des Finances et le gouverneur de la BDL sur « la situation financière du pays ».