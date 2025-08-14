Un ministre israélien d'extrême droite appelle à accélérer un projet clé de colonisation en Cisjordanie

Le ministre israélien des Finances, d'extrême droite, a appelé jeudi à accélérer un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée et demandé à Benjamin Netanyahu d'annexer le territoire palestinien, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître l'Etat de Palestine.

Ce projet stratégique de colonisation, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, selon ses détracteurs.

« Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain.(...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie », a déclaré Bezalel Smotrich.

« En ce jour important, j'appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahu à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, à abandonner définitivement l'idée d'une partition du pays et à faire en sorte que d'ici septembre, les dirigeants hypocrites européens n'aient plus rien à reconnaître », a lancé M. Smotrich.

« Si vous reconnaissez un Etat palestinien en septembre, notre réponse sera l'application de la souveraineté israélienne sur toutes les parties de Judée-Samarie. Ainsi, vous n'aurez tout simplement plus rien à imaginer », a-t-il menacé.

Il s'exprimait lors d'un événement organisé localement, dans la colonie de Maalé Adoumim, à l'est de Jérusalem, pour faire le point sur l'avancée du projet E1, un développement de cette colonie.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a « condamné fermement » ce projet et « appelé à une intervention internationale et des sanctions pour arrêter leur mise en œuvre ».

« La construction coloniale dans la zone E1 est une continuation des plans d'occupation visant à anéantir toute possibilité de réaliser l'Etat palestinien sur son territoire », a dénoncé l'Autorité palestinienne.

L'ONG israélienne anti-colonisation La Paix maintenant a dénoncé jeudi ce « plan » prévu par les autorités, le qualifiant de « fatal pour l'avenir d'Israël et pour toute chance d'une solution à deux Etats ».

Selon l'ONG, l'accord final du plan sera discuté mercredi prochain par un comité technique dépendant du ministère de la Défense et, après toutes les étapes bureaucratiques, « pourrait être mis en place d'ici quelques mois avec des constructions dans un an environ ». L'ONG affirme que ce comité a déjà rejeté toutes les objections légales au projet.

L'Autorité palestinienne voit le secteur concerné comme un gage de continuité territoriale d'un futur Etat avec Jérusalem-Est pour capitale.

Les Israéliens, eux, veulent bâtir la zone afin de parachever leur ceinture de colonies visant à protéger Jérusalem, mais y ont gelé leurs projets de développement immobilier sous pression des Européens, pour qui un tel verrouillage enterrerait une solution de paix à deux Etats.

Quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens installés dans des colonies, illégales au regard du droit international.