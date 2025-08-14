Basketball : le Liban affronte la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la Coupe d’Asie

Le Liban affronte jeudi à 21 h (heure libanaise) la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la Coupe d’Asie organisée par la Fédération internationale de basketball. Le match se déroulera dans le complexe sportif King Abdullah, au nord de Djeddah.

Le Liban est actuellement 29e au classement de la FIBA, soit sept rangs de moins que son adversaire du jour.

Mardi, l’équipe nationale de basketball du Liban avait vaincu le Japon au tour de qualification pour les quarts de finale avec 23 points d’écart (97-73).

La Nouvelle-Zélande, qui vise une troisième demi-finale consécutive en autant d’éditions, a dominé la phase de groupe, avec une différence au score de 23,3 points par match en moyenne, selon les statistiques de la FIBA. L’affaire a été plus compliquée pour les coéquipiers de Ali Mansour et de Youssef Khayat, les deux meilleurs marqueurs libanais de la compétition jusqu’aux quarts. Le Liban a en effet enchaîné deux défaites de suite contre l’Australie (80-93) puis la Corée du Sud (86-97), après avoir vaincu le Qatar avec une très petite marge (84-80). Cette victoire leur a cependant permis d’affronter le Japon en barrage pour se hisser malgré tout en quarts.