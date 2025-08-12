Le sprinteur libanais Marc-Anthony Ibrahim bat le record national du 400 mètres haies

Le sprinteur Marc-Anthony Ibrahim, 22 ans, a battu le record national du 400 mètres haies samedi au stade IFAM Putpost d’Oordegem, à Bruxelles, en Belgique, avec un temps de 48,95 secondes, lui octroyant ainsi le plus haut score jamais enregistré par un athlète libanais au classement mondial de World Athletics (la fédération internationale d’athlétisme), avec 1 183 points. « Il marque l’histoire une fois de plus », a félicité l’athlète libanaise Aziza Sabity sur son compte Instagram.

Résidant à Hadeth, dans la banlieue sud de Beyrouth, Marc-Anthony Ibrahim a commencé à concourir professionnellement en 2021. Cette année-là, il enregistrait un score de 54,91 secondes sur le même circuit. « Cette progression d’exactement 6 secondes en quatre ans est importante », note-t-il, considérant le contexte libanais. « Entre la crise économique (déclenchée en 2019), la pandémie, la récente guerre (entre le Hezbollah et Israël), lors de laquelle les bombardements avaient lieu à 500 mètres de chez moi, je suis fier de pouvoir être compétitif à l’échelle mondiale. »

Vers les mondiaux d’athlétisme de Tokyo

Marc-Anthony Ibrahim explique avoir participé à cette course en Belgique « sans sponsor » : « Mon club Let’s Run finance les courses au Liban, pas à l’étranger. » Ses frais, qu’il estime à « entre 200 et 300 dollars » pour le billet d’avion et le logement de cinq jours à Bruxelles, ont été intégralement payés « par un ami », souligne-t-il. « Au Liban, nous n’avons pas la chance de participer à des tournois de haut niveau parce que l’on n’a pas les connexions qui permettent d’y parvenir, et l’athlétisme n’a pas d’exposition dans le pays. C’est un véritable problème pour participer aux tournois internationaux. » Au Liban, le jeune athlète s’entraîne dans trois stades de la capitale : à l’Université antonine (dont la piste fait 300 mètres et non 400), à l’AUB (Université américaine de Beyrouth) et à la Cité sportive.

Prochain objectif pour l’athlète : les mondiaux d’athlétisme, qui se dérouleront du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo (Japon). Pour ce faire, cet alumnus de l’AUB doit faire partie des 40 premiers coureurs du 400 mètres haies au classement mondial de World Athletics, dans un classement évalué selon un nombre de points (octroyés selon les performances des athlètes ainsi que le niveau du tournoi) qui sera scruté « dans deux semaines ». Sa dernière performance n’a pas encore été prise en compte dans le classement mondial, qui le place jusqu’à présent à la 67e place. « Je dois être dans les 50 premiers en ce moment. L’année dernière, je n’ai pas pu participer aux Jeux olympiques car j’étais 47e. J’espère que je pourrai me qualifier cette fois-ci ! » lance-t-il.