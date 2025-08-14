Menu
Dernières Infos - Chute du régime Assad

Les violences contre les Alaouites en Syrie, de potentiels « crimes de guerre » selon l'ONU


AFP / le 14 août 2025 à 12h19,

Des Syriens traversant le fleuve Nahr el-Kabir dans le Akkar, pour entrer au Liban, le 1er avril 2025. Photo Michel Hallak/L'Orient-Le Jour

La commission de l'ONU chargée d'enquêter sur les violences commises en mars par les forces gouvernementales contre la minorité alaouite en Syrie a conclu jeudi qu'elles étaient « généralisées et systématiques » et pouvaient, dans certains cas, constituer des « crimes de guerre ».

La commission affirme avoir documenté des cas de « meurtres, de torture et de traitements inhumains infligés aux morts, ainsi que des pillages à grande échelle et des incendies d'habitations, qui ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils ». Ces exactions « comprennent des actes pouvant constituer des crimes de guerre », ajoute-t-elle.

