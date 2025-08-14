Menu
Dernières Infos - Guerre

Attaque ukrainienne de drones en Russie, une raffinerie incendiée


AFP / le 14 août 2025 à 11h21,

Cette photographie prise et publiée le 13 août 2025 par le service de presse de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes montre des recrues ukrainiennes participant à un exercice d'entraînement visant à améliorer leurs compétences tactiques dans un lieu tenu secret de la région de Zaporijia, alors que la Russie envahit l'Ukraine. AFP PHOTO / 65E BRIGADE MÉCANISÉE DES FORCES ARMÉES UKRAINIENNES / ANDRIY ANDRIYENKO

L’Ukraine a tiré des dizaines de drones sur la Russie entre mercredi soir et jeudi matin, une attaque qui a fait trois blessés et provoqué des incendies dans deux régions du sud du pays, notamment dans une raffinerie de pétrole, ont annoncé les autorités russes.

« L’attaque a provoqué un déversement de produits pétroliers qui ont pris feu à la raffinerie de pétrole de Volgograd », a indiqué Andreï Bocharov, le gouverneur de cette région située à près de 500 kilomètres de la ligne de front, dans un communiqué sur Telegram.

Un autre drone ukrainien a frappé une voiture et blessé trois personnes dans la région de Belgorod, a indiqué son gouverneur, Viatcheslav Gladkov, qui a publié une vidéo montrant la voiture en flammes et des débris éparpillés dans la rue. « Les services d’urgence sont sur place », a-t-il ajouté sur Telegram.

L’Ukraine n’a pas immédiatement commenté cette attaque.

Depuis que la Russie a lancé son offensive militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022, Kiev répond par des frappes de drones sur des infrastructures russes situées à des centaines de kilomètres de sa frontière.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté 44 drones ukrainiens entre mercredi soir et jeudi matin, dont sept au-dessus de la Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014.

Ces attaques sont survenues à la veille d’un sommet crucial en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

