Nadeen Ayoub, première femme à représenter la Palestine à Miss Univers

C’est la première femme à représenter la Palestine au concours de beauté Miss Univers qui se tiendra le 21 novembre à Pak Kret en Thaïlande pour sa 74e édition. Nadeen Ayoub, la vingtaine, a annoncé mercredi sa participation sur ses réseaux sociaux, affirmant vouloir « porter la voix d’un peuple qui refuse d’être réduit au silence ».

Installée entre Dubaï et Ramallah, la jeune femme a grandi entre la Palestine, les États-Unis et le Canada. Elle est titulaire d’un diplôme en littérature et en psychologie, et est également coach certifiée en bien-être et en nutrition.

Un engagement en faveur des Palestiniens

Depuis qu’elle a remporté son titre de Miss Palestine, elle se consacre à mettre en lumière des histoires de femmes et à promouvoir leur autonomisation à travers la diaspora. Sur ses réseaux sociaux, la jeune militante dénonce aussi la guerre en cours à Gaza, et ses conséquences dramatiques sur les enfants. « Je représente chaque femme et chaque enfant palestinien dont le monde doit voir la force », a souligné le jeune femme mercredi dans une vidéo annonçant sa participation au concours international, vêtue d’une robe traditionnelle ornée de broderies de la styliste palestinienne Hiba Abdelkarim, connue pour avoir notamment habillé la reine Rania de Jordanie. « Nous sommes plus que notre souffrance. Nous sommes la résilience, l’espoir et le battement de cœur d’une patrie qui vit à travers nous », a-t-elle ajouté.

Couronnée en 2022, Nadeen Ayoub n’en est pas à sa première reconnaissance internationale. Durant la même année, elle a été classée parmi les cinq finalistes de Miss Earth, devenant ainsi la première Palestinienne à participer à ce concours environnemental mondial, auquel une seconde candidate arabe, l’Irakienne Jihane Majid, avait pris part. Nadeen Ayoub y a décroché le titre honorifique de Miss Earth Water. Trois ans plus tard, elle fonde la plateforme Olive Green Academy qui promeut la durabilité en formant les femmes palestiniennes aux enjeux climatiques et aux médias numériques.