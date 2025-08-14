Soudan : au moins 40 morts de choléra en une semaine dans le Darfour

Au moins 40 décès liés au choléra ont été enregistrés en une semaine dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan en guerre, a rapporté jeudi Médecins sans Frontières (MSF).

« En plus d'une guerre généralisée, les Soudanais font actuellement face à la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années », a souligné MSF.