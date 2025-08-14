Maroc : report du procès d'une militante féministe jugée pour blasphème

Le procès pour « atteinte à l'islam » de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar s'est ouvert mercredi, moins de 24 heures après son placement en détention, mais a aussitôt été reporté au 27 août à la demande de la défense, a annoncé son avocate à l'AFP.

Psychologue clinicienne, Ibtissame « Betty » Lachgar, militante de 50 ans connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, a publié fin juillet une photo d'elle vêtue d'un t-shirt où apparaissait le mot « Allah » (« Dieu ») suivi de la phrase « is lesbian » (« est lesbienne »).

L'image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, « comme toute idéologie religieuse », de « fasciste, phallocrate et misogyne », une publication qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation.

Placée en garde à vue dimanche, Ibtissame Lachgar a été mise en détention mardi pour atteinte à la religion islamique en attente de son procès.

Son avocate, Naïma Elguellaf, a expliqué avoir demandé le report pour préparer la défense ainsi qu'une remise en liberté provisoire de sa cliente.

Me Elguellaf a fait valoir des problèmes de santé de Mme Lachgar, décrite par une proche comme une « survivante d'un cancer nécessitant un traitement ».

Selon cette amie, présente à l'audience, l'avocate a également invoqué l'absence de « menace directe pour la sécurité d'autrui » ainsi que pour celle de la prévenue en cas de remise en liberté provisoire.

Toutefois, cette requête a été rejetée par la cour, a indiqué à l'AFP la famille de la militante citant la défense.

L'article 267-5 du Code pénal marocain, en vertu duquel la militante est poursuivie, punit de six mois à deux ans de prison ferme « quiconque porte atteinte à la religion musulmane ».

La peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public, « y compris par voie électronique ».

Par le passé, le militantisme d'Ibtissame Lachgar lui a valu plusieurs démêlés avec les autorités, notamment en 2016 et 2018 mais sans jamais donner lieu à des poursuites.