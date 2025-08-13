Le bilan humain des incendies s'alourdit

Sept personnes ont été hospitalisées mercredi, dont quatre dans un état critique, en Castille-et-Léon (nord-ouest), l'une des régions d'Espagne les plus touchées par les incendies qui font rage depuis plusieurs jours dans le pays et ont déjà fait deux morts. L'autre région où la situation est la plus préoccupante est la Galice (pointe nord-ouest), où quelque 11.500 hectares ont déjà été détruits par les flammes, notamment dans la province d'Ourense, où les pompiers ne parviennent pas à mater un grand incendie à Chandrexa de Queixa.

Au Portugal voisin, 2.100 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens se battaient mercredi contre cinq incendies dans le nord et le centre. Parmi les sept personnes dont l'hospitalisation a été annoncée mercredi par le gouvernement régional de Castille-et-Léon, se trouve notamment un homme de 37 ans brûlé sur 85% du corps.

Les trois autres personnes dont l'état est également considéré comme critique sont une femme de 56 ans, brûlée sur la moitié du corps, et deux hommes de 64 et 36 ans. C'est dans cette même région d'Espagne qu'un volontaire de 35 ans avait trouvé la mort mardi en luttant contre le feu.

Dans cette région, plus de 8.000 personnes ont été évacuées de leurs maisons par précaution en raison de deux incendies dans les provinces de Léon et Zamora, selon les autorités. Le nord-ouest du pays concentre la majorité de la quinzaine de gros incendies qui préoccupent les pompiers et les autorités. Selon le président de la Galice, Alfonso Rueda, 30 foyes d'incendie sont éteints quotidiennement dans la région.

La circulation des trains de grande vitesse a été interrompue entre Madrid et la Galice « en raison d'un incendie proche de l'infrastructure », a annoncé le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif). Outre la vague de canicule, qui pourrait durer jusqu'à lundi, es inquiétudes sont accentuées mercredi par les fortes rafales de vent.

Au Portugal, des rafales de vent ont dailleurs provoqué de nouvelles reprises de feu dans la nuit à Trancoso (centre), menaçant plusieurs villages. Cet incendie a débuté samedi.

A Arganil, près de Coimbra (centre), un feu de forêt qui s’est déclaré à l’aube - probablement causé par une décharge électrique lors d’un orage, selon des élus locaux - continuait de progresser dans une zone de montagne difficile d’accès, recouvrant plusieurs villages d’une fumée dense. Des habitants, surtout des personnes âgées ont été évacués préventivement.

Le Portugal, qui compte sur deux Canadairs marocains jusqu’à la fin de la semaine après la panne de deux de ses appareils, a prolongé jusqu'à vendredi les mesures préventives contre les feux de forêt, en raison du risque accru lié à des températures élevées.