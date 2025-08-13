Une ONG présente à Aoun une proposition de loi permettant à la femme de transmettre sa nationalité

Le président Joseph Aoun a reçu mercredi une proposition d’une délégation de la campagne «Ma nationalité est mon droit et le droit de ma famille», visant à adopter une législation permettant aux femmes libanaises mariées à des étrangers de transmettre la nationalité libanaise à leurs enfants « dans les limites précisées par la loi ».

Lors de la remise officielle de la proposition au palais de Baabda, annoncée sur le compte X de la présidence, la directrice de la campagne, Karima Chebbo, citée par le média el-Nashra, a exprimé l’espoir que le président contribuera à l’adoption d’un projet de loi qui amenderait une législation sur la nationalité datant de 1925, qui empêche les Libanaises de transmettre la nationalité à leurs enfants.

Selon Mme Chebbo, la campagne a débuté au Liban en 2003, et s’est depuis étendue à plusieurs pays arabes. L’ONG coopère avec plusieurs pays « afin de parvenir à la justice et l’égalité entre hommes et femmes ». La campagne « ne vise personne mais cherche plutôt à garantir l’équité pour les mères libanaises mariées à des étrangers et à réduire les conséquences sociales et familiales négatives découlant de la législation en vigueur depuis un siècle », a-t-elle poursuivi.

Malgré des décennies de mobilisation active, les militants pour les droits des femmes n’ont jamais obtenu d’avancée significative sur cette question. Les justifications politiques ne manquent pas et tournent principalement autour de craintes « démographiques », supposément liées à la crainte d’une implantation des Palestiniens réfugiés au Liban depuis 1948 et des Syriens ayant fui la guerre dans leur pays depuis 2011. Pour les enfants nés de mères libanaises et résidant au Liban, cette situation demeure une source de souffrance, puisqu’ils continuent d’être considérés comme des étrangers.