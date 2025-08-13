Le président qualifie de « mirage » l'appel de Netanyahu à une mobilisation des Iraniens

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a qualifié mercredi de « mirage » l'appel lancé la veille aux Iraniens par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour qu'ils « descendent dans la rue » contre leur gouvernement en raison des pénuries d'électricité et d'eau.

M. Netanyahu a lancé ce message vidéo au moment où l'Iran est confronté à des pénuries persistantes d'eau et d'électricité dans un contexte de forte chaleur. Il a tenu ces propos deux mois après une guerre de 12 jours entre les deux ennemis jurés, déclenchée par une attaque sans précédent d'Israël contre l'Iran, qui a visé des infrastructures militaires et nucléaires ainsi que des zones résidentielles, tuant de nombreux hauts gradés, experts nucléaires et civils.

Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones. Dans son discours, M. Netanyahu a appelé les Iraniens à « prendre des risques pour la liberté » et à « bâtir un avenir meilleur ». Il a suggéré, une fois que l'Iran « sera libre », de faire venir des « experts en eau » israéliens apporter « une technologie et un savoir-faire de pointe ». « Le régime qui a privé la population de Gaza d'eau et de nourriture veut apporter de l'eau au peuple iranien ? Quel mirage ! », a rétorqué M. Pezeshkian.

Israël est en guerre depuis 22 mois contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Le petit territoire assiégé, où vivent plus de deux millions de Palestiniens, est menacé de « famine généralisée », selon l'ONU. A rebours, Israël a affirmé mardi qu'il n'y avait « aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée » à Gaza.

M. Netanyahu a déjà eu recours à des messages vidéo dans le passé pour appeler les habitants de pays avec lesquels Israël est en conflit à se mobiliser contre leurs autorités. Avant la guerre avec l'Iran, en juin, M. Netanyahu s'était déjà adressé aux Iraniens dans des vidéos, accusant dans l'une d'elles le gouvernement iranien de mener son peuple « près de l'abîme ».

Pays aride, l'Iran est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs estivales. Malgré ses importantes ressources pétrolières et gazières, le pays connaît des pénuries d'énergie, en raison de la vétusté de ses infrastructures et des sanctions internationales.