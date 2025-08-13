Maroc: important incendie de forêts dans le nord, près de Chefchaouen

Un important incendie de massifs forestiers, qui s'est déclenché mardi à une quinzaine de kilomètres de la ville touristique de Chefchaouen, dans le nord du Maroc, continuait de se propager mercredi, selon des médias qui ont diffusé des images et un témoignage recueilli par l'AFP.

Il s'agit d'un incendie « important », a indiqué mercredi une source bien informée à l'AFP en précisant que « des Canadair bombardent actuellement la zone pour tenter de contenir les flammes ».

Cette source n'a pas été en mesure de donner d'éléments sur l'étendue des superficies touchées, les dégâts, ni d'éventuelles victimes ou évacuations.

Selon le site d'information Le360, deux Canadair ont mené des rotations dans la province de Chefchaouen, qui compte plus de 400.000 habitants dont près de 50.000 dans la ville même, « malgré de fortes rafales de vent ».

Le média rapporte, citant des sources locales, que le feu a ravagé de « vastes » surfaces boisées entre Bab Taza et Derdara, et causé « d'importants dégâts » à des vergers et champs agricoles près de Karankha, avant de gagner une forêt voisine sous l'effet de vents qui balaient le nord depuis deux jours.

« La situation est catastrophique (...) L'ampleur des dégâts matériels semble assez grande », a confié par téléphone à l'AFP Aziz Makhlouf, un habitant de la province de Chefchaouen qui était de passage dans la commune de Derdara.

« Je n'ai jamais vu un tel incendie depuis une quinzaine d'années », a-t-il ajouté, soulignant la forte mobilisation des autorités, dont la Protection civile, la gendarmerie et l'armée.

Des vidéos sur internet montrent un ciel assombri par d'épais panaches de fumée, des lignes de feu courant sur les montagnes et des habitants luttant contre les flammes à l'aide de seaux d'eau dans une région au relief accidenté.

Sur les réseaux sociaux et dans des médias comme Maroc Hebdo, d'autres départs de feu ont été signalés près de Tétouan et Tanger, deux autres destinations touristiques du nord du pays, frappé par une sécheresse persistante depuis 2018 et actuellement en proie à une vague de chaleur accompagnée de chergui, d'après la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le chergui est un vent chaud, sec et souvent très fort, qui souffle en provenance de l'est ou du sud-est sur le Maroc, principalement du Sahara.