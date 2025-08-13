Un soldat de l'armée syrienne tué lors d’affrontements avec les FDS dans la province d’Alep

Un soldat des forces armées du nouveau régime syrien a été tué lors d’affrontements avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes dans la province d’Alep, ont rapporté mardi plusieurs médias citant l'agence d'information officielle syrienne Sana.

Le 10 mars, un accord a été conclu entre le chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, et le président syrien Ahmad el-Chareh sur l’intégration des institutions civiles et militaires semi-autonomes kurdes au sein de l’État. Toutefois, malgré la poursuite des discussions sur la mise en oeuvre de cette accord, ces affrontements jettent davantage le doute sur la viabilité de l'accord.

Le ministère syrien de la Défense a ainsi déclaré mardi que les FDS devaient respecter l'accord de mars et cesser de cibler les forces gouvernementales, avertissant que « la poursuite de telles actions entraînera de nouvelles conséquences », selon l'agence.

L’accord de mars ne précise pas comment les FDS seraient intégrées aux forces armées syriennes. Le groupe a déjà indiqué vouloir que ses combattants rejoignent l'armée en bloc, tandis que le gouvernement souhaite que ses combattants rejoignent les rangs individuellement.

Le gouvernement syrien a annoncé la semaine dernière qu’il ne participerait pas aux réunions prévues avec les FDS à Paris après que les Kurdes ont organisé un rassemblement impliquant les communautés minoritaires druze et alaouite de Syrie, qui ont été victimes de violences confessionnelles ces derniers mois. Toutefois, le ministre syrien des Affaires étrangères et un haut responsable de l’administration kurde du pays se sont rencontrés à Damas, quelques jours après le boycott par le gouvernement des discussions en France, a rapporté mardi l’AFP.

Samedi, les FDS, principal allié des États-Unis en Syrie lors de la campagne qui a vaincu l’EI en 2019, ont accusé des factions soutenues par le gouvernement d’avoir mené plus de 22 attaques contre des zones du nord-est de la Syrie. Les FDS ont affirmé avoir fait preuve de retenue face à de telles « agressions », mais ont averti que la poursuite de ces attaques « menace la confiance mutuelle et sape les accords conclus ».