Attaque de drone contre une cérémonie de l'armée au sud-est de Khartoum

Une attaque de drone a visé mercredi la localité soudanaise de Tamboul, au sud-est de Khartoum, alors que s'y déroulait une cérémonie de l'armée, ont déclaré à l'AFP deux témoins. Les défenses anti-aériennes ont été activées face à l'attaque, a indiqué un habitant de la ville, décrivant un « état de chaos » sur la place centrale où « des centaines de personnes s'étaient rassemblées ».

Aucun dégât n’a pour l’instant été signalé.

Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et déraciné des millions d'autres. Ni l’armée ni les FSR n’ont commenté cette attaque, la première rapportée dans la région depuis plusieurs mois.

L'état d'Al-Jazira, où se trouve Tamboul, est resté relativement calme depuis sa reprise par l’armée en janvier.

Selon l'ONU, près d'un million de personnes sont retournées chez elles dans la région d'Al-Jazira à la suite de l'offensive de l'armée dans le centre du pays, qui a également permis la reprise de Khartoum en mars.

Ces derniers mois, les FSR ont été accusées de lancer des attaques de drones sur de vastes zones contrôlées par l’armée, visant des infrastructures civiles et provoquant des coupures de courant affectant des millions de personnes.

Selon les médias locaux, la cérémonie mercredi à Tamboul s'est déroulée en présence d’Abou Aqla Kaykal, commandant des Forces du bouclier soudanais, proches de l’armée. Ancien allié des FSR, il a fait défection pour rejoindre l’armée l’année dernière, contribuant à la reconquête par cette dernière de l’État d’Al-Jazira. Il est accusé d’exactions des deux côtés du conflit. Cette attaque intervient au lendemain d'une rencontre secrète en Suisse entre le chef de l'armée et leader de facto du Soudan Abdel Fattah al-Burhane et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, selon des sources gouvernementales soudanaises. La rencontre portait sur une proposition de paix américaine, alors que les précédents efforts de médiation menés par Washington et Riyad n'ont jamais abouti à un cessez-le-feu.

En mars, l’armée a repris Khartoum, tandis que les FSR intensifient leurs offensives dans l’ouest du pays pour s’emparer d’El-Facher, dernière capitale provinciale de la vaste région du Darfour à leur échapper. La guerre, qui a provoqué ce que l'ONU décrit comme « la pire crise humanitaire au monde », a également fracturé le pays : l'armée contrôle le nord, l'est et le centre, tandis que les FSR dominent la quasi totalité du Darfour et, avec leurs alliés, certaines parties du sud.



