Lors d'un appel téléphonique, Poutine et Kim Jong Un s'engagent à « renforcer » leur coopération

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont engagés à « renforcer la coopération » entre leurs deux pays, lors d'un appel téléphonique rapporté mercredi.

Se félicitant de leur partenariat stratégique « dans tous les domaines » signé en 2024, impliquant notamment un pacte de défense mutuelle, les deux leaders ont « confirmé leur volonté de renforcer la coopération dans le futur », selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Cet appel, qui a eu lieu mardi, intervient à quelques jours d'un sommet prévu vendredi entre M. Poutine et le président américain Donald Trump en Alaska, pour y évoquer une solution à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a d'ailleurs « partagé des informations avec Kim Jong Un dans le contexte des discussions à venir » avec M. Trump, selon un communiqué du Kremlin.

Les relations entre Moscou et Pyongyang se sont considérablement développées depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La Corée du Nord a activement participé au conflit en fournissant des milliers de soldats à son allié, en plus d'armes et de munitions.

« Le président russe a une nouvelle fois grandement loué le soutien apporté par la République démocratique populaire de Corée ainsi que la bravoure, l'héroïsme et l'esprit de sacrifice démontrés » par les troupes nord-coréennes « dans la libération de Koursk », région russe qui avait été partiellement occupée par l'Ukraine, a ajouté KCNA.

Mi-juillet, Kim Jong Un avait assuré Moscou du soutien « inconditionnel » de Pyongyang contre l'Ukraine, à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Par ailleurs, une ligne aérienne entre les capitales des deux pays a été rouverte fin juillet, marquant une première depuis des décennies et une avancée supplémentaire dans ce partenariat bilatéral.